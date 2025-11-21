vineri, 21 noiembrie 2025
Fotbal/ Liga 2: FC Bacău- CSC Dumbrăvița, meci de șase puncte

Dan Sion

Sâmbătă, de la ora 11.00, cele două formații se vor întâlni la Ruși Ciutea într-un joc cu implicații directe pentru evitarea retrogradării

Începută joi seara, cu partida Concordia Chiajna- FC Bihor Oradea 1-0, etapa 14 a Ligii 2 se va încheia marți, 25 noiembrie. Miezul rundei va fi sâmbătă, 22 noiembrie și va include partida dintre FC Bacău și CSC Dumbrăvița. O partidă de șase puncte, în condițiile în care adversarele din jocul de la Ruși Ciutea se află în luptă directă pentru evitarea retrogradării, situându-se la un singur punct distanță una de cealaltă. FC Bacău ocupă poziția a 13-a și vine după o victorie importantă, cu 1-0, pe terenul „lanternei roșii”, Olimpia Satu Mare, garantată de golul înscris de unicul stranier din lotul „alb-roșilor”, croatul Juric. De partea cealaltă, oaspeții se clasează pe locul 12, traversând o perioadă de șase etape în care au pierdut o singură dată: 1-5 la Buzău, cu Metalul. În rest, trei remize, toate acasă și toate cu echipe din zona minată (1-1 cu Șelimbăr, 0-0 cu AFC Câmpulung și 1-1 cu Ceahlăul) și două victorii, ambele- atenție!- în deplasare: 4-1 la Satu Mare și 1-0 pe terenul Stelei. Dincolo de oricare date statistice, FC Bacău este obligată însă să câștige sâmbătă pentru a -și securiza poziția în ierarhia Ligii 2 și pentru a-și mări avansul față de linia roșie a retrogradării.

Etapa 14

Joi, 20 noiembrie: Concordia Chiajna- FC Bihor 1-0.

Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 11.00: Metalul Buzău- Steaua București, Ceahlăul Piatra Neamț- AFC Câmpulung Muscel, FC Bacău- CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița- Olimpia Satu-Mare, FC Voluntari- CSC Șelimbăr, CS Tunari- ASA Târgu-Mureș, CS Dinamo București- CSM Reșița. Ora 12.30: CSM Slatina- Corvinul Hunedoara.

Duminică, 23 noiembrie, ora 13.30: CS Afumați- Sepsi Sfântu-Gheorghe.

Marți, 25 noiembrie, ora 17.00: Politehnica Iași- Chindia Târgoviște.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara              13              10              3              0              21-7              33p.

2 ASA Târgu-Mureș                            13              8              2              3              31-15              26p.

3 FC Bihor Oradea                            14              8              2              4              25-15              26p.

4 Steaua București                            13              8              2              3              24-17              26p.

5 Sepsi Sfântu-Gheorghe              13              8              2              3              17-12              26p.

6 Metalul Buzău                            13              8              1              4              25-12              25p.

7 CSM Reșița                                          13              8              1              4              24-13              25p.

8 Concordia Chiajna                            14              7              2              5              24-14              23p.

9 FC Voluntari                            13              6              5              2              16-11              23p.

10 Chindia Târgoviște              13              6              3              4              24-14              21p.

11 Politehnica Iași                            13              6              3              4              14-14              21p.

12 CS Afumați                            13              6              2              5              19-16              20p.

13 CSM Slatina                            13              3              4              6              15-18              13p.

14 FC Bacău                                          13              3              4              6              12-19              13p.

15 Ceahlăul Piatra Neamț              13              4              3              6              12-23              13p.

16 CSC 1599 Șelimbăr              13              3              3              7              21-22              12p.

17 CSC Dumbrăvița                            13              3              3              7              17-25              12p.

18 CS Dinamo București              13              2              5              6              11-18              11p.

19 Gloria Bistrița                            13              2              4              7              12-23              10p.

20 CS Tunari                                          13              1              5              7              12-23              8p.

21 AFC Câmpulung Muscel              13              2              2              9              8-30              8p.

22 Olimpia Satu Mare              13              1              1              11              10-33              4p.              

