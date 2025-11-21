Fotbal/ Liga 2: FC Bacău- CSC Dumbrăvița, meci de șase puncte

Sâmbătă, de la ora 11.00, cele două formații se vor întâlni la Ruși Ciutea într-un joc cu implicații directe pentru evitarea retrogradării
Începută joi seara, cu partida Concordia Chiajna- FC Bihor Oradea 1-0, etapa 14 a Ligii 2 se va încheia marți, 25 noiembrie. Miezul rundei va fi sâmbătă, 22 noiembrie și va include partida dintre FC Bacău și CSC Dumbrăvița. O partidă de șase puncte, în condițiile în care adversarele din jocul de la Ruși Ciutea se află în luptă directă pentru evitarea retrogradării, situându-se la un singur punct distanță una de cealaltă. FC Bacău ocupă poziția a 13-a și vine după o victorie importantă, cu 1-0, pe terenul „lanternei roșii”, Olimpia Satu Mare, garantată de golul înscris de unicul stranier din lotul „alb-roșilor”, croatul Juric. De partea cealaltă, oaspeții se clasează pe locul 12, traversând o perioadă de șase etape în care au pierdut o singură dată: 1-5 la Buzău, cu Metalul. În rest, trei remize, toate acasă și toate cu echipe din zona minată (1-1 cu Șelimbăr, 0-0 cu AFC Câmpulung și 1-1 cu Ceahlăul) și două victorii, ambele- atenție!- în deplasare: 4-1 la Satu Mare și 1-0 pe terenul Stelei. Dincolo de oricare date statistice, FC Bacău este obligată însă să câștige sâmbătă pentru a -și securiza poziția în ierarhia Ligii 2 și pentru a-și mări avansul față de linia roșie a retrogradării.
Etapa 14
Joi, 20 noiembrie: Concordia Chiajna- FC Bihor 1-0.
Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 11.00: Metalul Buzău- Steaua București, Ceahlăul Piatra Neamț- AFC Câmpulung Muscel, FC Bacău- CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița- Olimpia Satu-Mare, FC Voluntari- CSC Șelimbăr, CS Tunari- ASA Târgu-Mureș, CS Dinamo București- CSM Reșița. Ora 12.30: CSM Slatina- Corvinul Hunedoara.
Duminică, 23 noiembrie, ora 13.30: CS Afumați- Sepsi Sfântu-Gheorghe.
Marți, 25 noiembrie, ora 17.00: Politehnica Iași- Chindia Târgoviște.
Clasament
1 Corvinul Hunedoara 13 10 3 0 21-7 33p.
2 ASA Târgu-Mureș 13 8 2 3 31-15 26p.
3 FC Bihor Oradea 14 8 2 4 25-15 26p.
4 Steaua București 13 8 2 3 24-17 26p.
5 Sepsi Sfântu-Gheorghe 13 8 2 3 17-12 26p.
6 Metalul Buzău 13 8 1 4 25-12 25p.
7 CSM Reșița 13 8 1 4 24-13 25p.
8 Concordia Chiajna 14 7 2 5 24-14 23p.
9 FC Voluntari 13 6 5 2 16-11 23p.
10 Chindia Târgoviște 13 6 3 4 24-14 21p.
11 Politehnica Iași 13 6 3 4 14-14 21p.
12 CS Afumați 13 6 2 5 19-16 20p.
13 CSM Slatina 13 3 4 6 15-18 13p.
14 FC Bacău 13 3 4 6 12-19 13p.
15 Ceahlăul Piatra Neamț 13 4 3 6 12-23 13p.
16 CSC 1599 Șelimbăr 13 3 3 7 21-22 12p.
17 CSC Dumbrăvița 13 3 3 7 17-25 12p.
18 CS Dinamo București 13 2 5 6 11-18 11p.
19 Gloria Bistrița 13 2 4 7 12-23 10p.
20 CS Tunari 13 1 5 7 12-23 8p.
21 AFC Câmpulung Muscel 13 2 2 9 8-30 8p.
22 Olimpia Satu Mare 13 1 1 11 10-33 4p.