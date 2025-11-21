Fotbal/ Liga 2: FC Bacău- CSC Dumbrăvița, meci de șase puncte

Sâmbătă, de la ora 11.00, cele două formații se vor întâlni la Ruși Ciutea într-un joc cu implicații directe pentru evitarea retrogradării

Începută joi seara, cu partida Concordia Chiajna- FC Bihor Oradea 1-0, etapa 14 a Ligii 2 se va încheia marți, 25 noiembrie. Miezul rundei va fi sâmbătă, 22 noiembrie și va include partida dintre FC Bacău și CSC Dumbrăvița. O partidă de șase puncte, în condițiile în care adversarele din jocul de la Ruși Ciutea se află în luptă directă pentru evitarea retrogradării, situându-se la un singur punct distanță una de cealaltă. FC Bacău ocupă poziția a 13-a și vine după o victorie importantă, cu 1-0, pe terenul „lanternei roșii”, Olimpia Satu Mare, garantată de golul înscris de unicul stranier din lotul „alb-roșilor”, croatul Juric. De partea cealaltă, oaspeții se clasează pe locul 12, traversând o perioadă de șase etape în care au pierdut o singură dată: 1-5 la Buzău, cu Metalul. În rest, trei remize, toate acasă și toate cu echipe din zona minată (1-1 cu Șelimbăr, 0-0 cu AFC Câmpulung și 1-1 cu Ceahlăul) și două victorii, ambele- atenție!- în deplasare: 4-1 la Satu Mare și 1-0 pe terenul Stelei. Dincolo de oricare date statistice, FC Bacău este obligată însă să câștige sâmbătă pentru a -și securiza poziția în ierarhia Ligii 2 și pentru a-și mări avansul față de linia roșie a retrogradării.

Etapa 14

Joi, 20 noiembrie : Concordia Chiajna- FC Bihor 1-0.

Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 11.00 : Metalul Buzău- Steaua București, Ceahlăul Piatra Neamț- AFC Câmpulung Muscel, FC Bacău- CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița- Olimpia Satu-Mare, FC Voluntari- CSC Șelimbăr, CS Tunari- ASA Târgu-Mureș, CS Dinamo București- CSM Reșița. Ora 12.30 : CSM Slatina- Corvinul Hunedoara.

Duminică, 23 noiembrie, ora 13.30 : CS Afumați- Sepsi Sfântu-Gheorghe.

Marți, 25 noiembrie, ora 17.00 : Politehnica Iași- Chindia Târgoviște.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara 13 10 3 0 21-7 33p.

2 ASA Târgu-Mureș 13 8 2 3 31-15 26p.

3 FC Bihor Oradea 14 8 2 4 25-15 26p.

4 Steaua București 13 8 2 3 24-17 26p.

5 Sepsi Sfântu-Gheorghe 13 8 2 3 17-12 26p.

6 Metalul Buzău 13 8 1 4 25-12 25p.

7 CSM Reșița 13 8 1 4 24-13 25p.

8 Concordia Chiajna 14 7 2 5 24-14 23p.

9 FC Voluntari 13 6 5 2 16-11 23p.

10 Chindia Târgoviște 13 6 3 4 24-14 21p.

11 Politehnica Iași 13 6 3 4 14-14 21p.

12 CS Afumați 13 6 2 5 19-16 20p.

13 CSM Slatina 13 3 4 6 15-18 13p.

14 FC Bacău 13 3 4 6 12-19 13p.

15 Ceahlăul Piatra Neamț 13 4 3 6 12-23 13p.

16 CSC 1599 Șelimbăr 13 3 3 7 21-22 12p.

17 CSC Dumbrăvița 13 3 3 7 17-25 12p.

18 CS Dinamo București 13 2 5 6 11-18 11p.

19 Gloria Bistrița 13 2 4 7 12-23 10p.

20 CS Tunari 13 1 5 7 12-23 8p.

21 AFC Câmpulung Muscel 13 2 2 9 8-30 8p.

22 Olimpia Satu Mare 13 1 1 11 10-33 4p.