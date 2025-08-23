Fotbal/ Liga 2: FC Bacău- Concordia Chiajna 1-1; un egal care dezavantajează gazdele

Deși au dominat o echipă care runda trecută o spulberase cu 8-0 pe Ceahlăul, băcăuanii au fost nevoiți să accepte remiza în jocul de sâmbătă, de la Ruși-Ciutea. Evoluția „alb-roșilor” este una în creștere, la fel ca și poziția din clasament

Dacă s-ar fi punctat ca la box, FC Bacău ar fi învins-o fără doar și poate pe Concordia Chiajna. Fotbalul se joacă însă pe goluri. Iar sâmbătă, la finalul jocului din runda a patra a Ligii 2, tabela de marcaj a arenei de la Ruși –Ciutea a indicat FC Bacău- Concordia Chiajna 1-1. Un rezultat injust la cum s-au derulat ostilitățile pe teren.

În formula Anton- Bordea, Cimbru, Forisz, Coajă- R. Albu, Chirilă (min. 71 M. Ursu), Cîrstean (min. 88 D. Luncașu)- Mitrică (min. 90+3 A. Niță), R. Ciobanu, Aftanache (min. 41 A. Pavel), gazdele antrenate de Costel Enache au fost peste echipa adversă care, cu nici o săptămână mai devreme, făcuse scor (8-0) cu Ceahlăul Piatra Neamț.

Și, dacă tot aminteam de ce s-a întâmplat cu o rundă mai devreme, să notăm că victoria de duminica trecută, de la Tunari, a permis Bacăului să-și deschidă și mai larg aripile. Startul de meci contra Chiajnei a arătat din plin acest lucru.

Lovitură liberă prin care Mitrică l-a pus în dificultate în min. 3 pe Kucher, ce a respins nesigur, oferind, în mod involuntar, un assist nefructifcat cu capul, din câțiva metri, de Robert Ciobanu și reluarea acrobatică (semi-foarfecă), dar ineficientă a lui Cîrstean la diagonala lui Forisz din min. 11 au prefațat golul de 1-0. Un gol venit în min. 20 ca urmare a penalty-ului obținut de Albu și transformat, ce-i drept, cu noroc, de specialistul Gabi Cîrstean, ajuns la patru reușite (din care trei de la punctul cu var) în acest debut de campionat.

Chiar dacă nu a impresionat cu nimic, Concordia a găsit însă drumul spre reușita de 1-1. Un gol care a evidențiat, o dată în plus, slăbiciunile Bacăului pe axul central al apărării.

Dar, în egală măsură, un gol înscris cu șansă de Chiajna lui Nicolae Dică. Astfel, în min, 36, Darius Grigore, lansat la limita ofsaidului, a fost blocat în momentul finalizării de Anton, balonul ricoșând la Samake, care a înscris din apropiere. Rezultatul stabilit în prima parte a fost și cel final, cu toate că în mitanul secund băcăuanii și-au creat o serie de ocazii ce le puteau aduce desprinderea. Cele mai mari oportunități s-au derulat în decurs de patru minute.

Mai întâi, în min. 72, Andrei Pavel, prospăt intrat în locul lui Aftanache, a avut o incursiune impetuoasă la capătul căruia l-a lansat în adâncime pe Mitrică, însă acesta, rămas singur cu Kucher, s-a pierdut, permițându-i portarului ucrainean să respingă cu piciorul, ca la handbal.

Patru minute mai târziu, Bacăul a fost și mai aproape de golul victoriei la o fază la care Cîrstean a reluat în bară centrarea expediată de Mitrică de pe banda dreaptă. Astfel a rămas 1-1. Un scor care nedreptățește, așa cum spuneam, echipa gazdă. Dar un scor pentru care, dacă ne-ar fi pus cineva să semnăm înainte de meci, atunci când Chiajna se anunța sperietoarea ce dezintegrase Ceahlăul, am fi făcut-o cu două mâini.

Și, până la urmă, un scor care permite nou-promovatei FC Bacău ca după patru etape de Liga 2, să urce pe un liniștitor loc 13. Iar traiectoria ascendentă poate continua în condițiile în care duminică, 31 august, de la ora 11.00 (meci televizat), Cîrstean și compania vor evolua la București, contra unui CS Dinamo care runda aceasta a cedat cu 0-3 la Piatra Neamț.

Celelalte rezultate înregistrate până acum în etapa a patra: CSC Șelimbăr- Sepsi Sfântu Gheorghe 0-2, Metalul Buzău- Corvinul Hunedoara 0-1, CSC Dumbrăvița- ASA Târgu-Mureș 2-3, AFC Cîmpulung Muscel- FC Bihor Oradea 2-1, Steaua- CSM Reșița 2-1, Ceahlăul Piatra Neamț- CS Dinamo București 3-0, Gloria Bistrița- CS Tunari 2-2, CSM Slatina- CS Afumați 0-2.