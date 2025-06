Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, așa a început totul!

În septembrie 2014, „Deșteptarea” anunța, în exclusivitate, fondarea, de către Cristi Ciocoiu a unui club privat, care avea intenția de a readuce Bacăul în elita fotbalului românesc. Titlul articolului era sugestiv: „Băcăuanii vor avea din nou fotbal”. La 11 ani distanță, proiectul „alb-roșu” continuă să-și dovedească valabilitatea, bifând promovarea echipei în Liga 2

De la mijlocul acestei săptămâni, Bacăul figurează din nou pe harta ligii secunde a fotbalului românesc.

Reprezentanta sa este FC Bacău, un club pornit la drum sub forma unei Academii, pe 1 octombrie 2014, cu un proiect îndrăzneț ce reunea nume importante din fotbalul băcăuan în jurul lui Cristian Ciocoiu, fondatorul grupării. În septembrie 2014, „Deșteptarea” anunța, în exclusivitate, iminenta înființare a noului club, care intenționa, în timp, și preluarea palmaresului FCM. Titlul articolului? Unul sugestiv: „Băcăuanii vor avea din nou fotbal”.

Au trecut 11 ani de atunci. Unele nume, precum cele ale lui Cristi Ciocoiu și Gheorghe Poenaru continuă să se identifice cu FC Bacău, altele s-au separat de proiect sau poate că au rămas alături doar sufletește, iar intenția de a prelua palmaresul FCM Bacău nu s-a concretizat.

Cel puțin, nu încă, dar, așa cum a declarat Cristi Ciocoiu deunăzi în GSP, „până când se vor clarifica lucrurile pe această direcție, mă bucur că la 75 de ani de la înființarea clubului de tradiție al Bacăului, am putut oferi băcăuanilor această promovare”.

O promovare așteptată. Dorită. Și firească. În ton cu ideea de performanță pusă la baza proiectului. O idee clară care a făcut posibilă dezvoltarea Academiei, inclusiv la capitolul infrastructură (dovadă baza sportivă de la Ruși-Ciutea), și plasarea sa în primele 16 ale țării, cucerirea de trofee și titluri naționale și, mai presus de toate, formarea și lansarea de jucători, o bună parte dintre aceștia fiind convocați frecvent la loturile reprezentative. Iar din 2023, încoace, performanța a început să rodească și la nivel de seniori.

Astfel, după prezența la baraj- total nescontată- în 2024, la capătul primului său sezon de Liga 3, iată că acum, în 2025, FC Bacău promovează, în premieră, în eșalonul secund.

Iar titlul apărut în „Deșteptarea” pe data de 16 septembrie 2014, se confirmă. Băcăuanii au din nou fotbal. Și pentru a nu uita că această promovare nu a căzut din cer, ci a fost construită cu muncă și răbdare, pasiune și sacrificii, pas cu pas, zi de zi, din 2014 încoace, să ne reamintim cum a început totul. Recitind textul din Deșteptarea, de acum mai bine de un deceniu.

Băcăuanii vor avea din nou FOTBAL!

Fostele glorii ale orașului au înființat o grupare privată cu rol de academie, FC Bacău, care e pe punctul de a prelua palmaresul FCM Bacău

„Pornim de jos”

Fotbalul băcăuan își pregătește viitorul. Acesta poartă numele FC Bacău și girul fostelor glorii locale, în frunte cu principalul finanțator al noului proiect, Cristi Ciocoiu. O adevărată academie de fotbal cu capital privat, care are drept scop readucerea Bacăului în fotbalistic în elita națională.

„Dorim să reînviem fotbalul în Bacău. Și o vom face pornind de jos, de la cele mai mici grupe de vârstă. Proiectul nostru este rezervat în prima fază copiilor cu vârste între 6 și 10 ani, ce vor fi instruiți după cele mai moderne metode, însă avem în plan ca, pe viitor, FC Bacău să dispună și de o echipă de seniori”, a explicat fostul atacant al FCM Bacău și al Stelei, Cristi Ciocoiu, care îi va avea alături pe Gheorghe Poenaru, Daniel Scânteie, prof. univ. dr. Gheorghe Bălinț, Vasile Jercălău, Radu Ciobanu și Cristi Haișan.

Iar staff-ul nu se oprește aici. „Vom beneficia de un sprijin medical și kinetoterapeutic de înaltă ținută. Nimic nu va fi lăsat la voia întâmplării”, a precizat Ciocoiu.

Organigrama FC Bacau Presedinte: Cristian Ciocoiu.

Consilier tehnic: Gheorghe Poenaru.

Director general: Daniel Scânteie.

Coordonatorul Centrului: profesor universitar doctor Gheorghe Balint.

Antrenori: Vasile Jercalau, Radu Ciobanu, Cristi Haisan.

„Sunt mândru ca fostii mei elevi au pus pe tapet o asemenea constructie fotbalistica. Sper sa prind ziua când FC Bacau va juca in prima liga pe un stadion modern aici, la noi in oras”

Gheorghe Poenaru, consilier tehnic

Recuperarea trecutului

Prin urmare, fotbalul băcăuan își pregătește viitorul. Iar primul pas este recuperarea trecutului. FC Bacău se află pe punctul de a prelua palmaresul FCM Bacău. „Istoria fotbalului băcăuan înseamnă, înainte de toate, FCM Bacău”, a punctat consilierul tehnic Gheorghe Poenaru.

„Și nu putem lăsa istoria să moară”, a completat Cristi Ciocoiu, care a demarat demersurile referitoare la preluarea palmaresului. Iar lucrurile merg pe făgașul dorit. A confirmat-o reprezentantul Asociației FCM Bacău, Sergiu Sechelariu.

„Am toată deschiderea în acest sens. Vom da palmaresul fără niciun fel de pretenție financiară; rămâne doar ca avocații să pună la punct toate detaliile. E normal să facem un asemenea gest. Îl facem din respect pentru trecutul fotbalului băcăuan, dar și pentru ceea ce intenționează să facă în viitor Cristi Ciocoiu și echipa sa.

Eu le doresc să realizeze cu FC Bacău cel puțin la fel de mult cât a realizat fratele meu, regretatul Dumitru Sechelariu. În urmă cu doi ani, noi am oferit palmaresul, tot cu titlu gratuit, autorităților locale, dar nu a existat niciun interes din partea lor”, a subliniat Sergiu Sechelariu.

„Pentru mine, e o onoare sa fac parte din acest proiect. Lucrez alaturi de oameni care au realizat ceva in viata si care vor realiza ceva deosebit si cu FC Bacau”

Daniel Scânteie, director general

Politicul, in ofsaid

Nu e prima oara când autoritatile locale strâmba din nas când aud de fotbal adevarat. In vara, Cristi Ciocoiu a propus municipalitatii bacauane un parteneriat fotbalistic intre gruparea ras-finantata de Consiliul Local, divizionara B Sport Club si Ajax Amsterdam.

Omul de legatura era fostul coechipier al lui Ciocoiu de la Steaua si actualul „principal” al Universitatii Cluj, George Ogararu, care indeplinea la acea vreme functia de antrenor al echipei de tineret a Ajaxului.

Din pacate, Consiliul Local a intors spatele acestui parteneriat. „Nu excludem ca pe viitor sa ajungem sa colaboram cu Sport Club. Exista, insa, o conditie de baza: politicul trebuie sa-si ia mâinile de pe fenomenul fotbal. Cred ca a devenit clar pentru toata lumea ca nu acesta este drumul de urmat”, a afirmat Ciocoiu, care a stabilit si data la care Academia bacauana isi va deschide portile: 1 octombrie:

„Atunci vom face public si numele sponsorilor care se alatura demersului nostru. Pâna pe 1 octombrie, vom definitiva si inscrierile copiilor. Pornim cu cinci grupe de copii, de la sase la zece ani, iar inscrierile se pot face zilnic, intre orele 10.00- 12.00, respectiv 17.00-19.00, la baza din Serbanesti”.

„Asteptam de multa vreme o astfel de provocare. Am incercat sa fac ceva in acest sens de unul singur, dar a fost greu. Copiii din Bacau vor sa vina la fotbal, iar de acum incolo vor avea si conditii”

Radu Ciobanu, antrenor

Dupa modelul Ajax

Copiii inscrisi la FC Bacau se vor antrena pe cele trei terenuri-masa-de-biliard ale „Green Club”, fosta Baza Nautica.

„Nu exista complex mai frumos in intreg judetul, iar proiectul fostelor glorii este unul excelent. De multa vreme Bacaul avea nevoie de asa ceva”, a marturisit proprietarul „Green Club”, Costica Ignatescu. „Proiectul nostru este grefat pe cel al scolii de fotbal Ajax. Pornim de la principiul: ‘Copilul este un adult in miniatura’ „, a dezvaluit prof. univ. dr. Gheorghe Balint.

„Se va lucra exact ca la marile cluburi din strainatate”, a precizat antrenorul Vasile Jercalau. „E un drum nou, care are la baza o strategie profesionista gândita pâna la ultimul detaliu”, a declarat Cristi Haisan, care isi doreste sa formeze viitorii portari ai Bacaului si- de ce nu?- ai loturilor nationale.

„Copiii care ne vor trece pragul vor beneficia de cele mai bune conditii, incepând de la echipament, mingi si materiale ajutatoare si incheiind cu turnee in tara si in strainatate. De asemenea, vom forma si o grupa de elita”, a concluzionat Cristi Ciocoiu. O grupa de elita, in ton cu obiectivele FC Bacau. Fotbalul bacauan isi pregateste cu atentie viitorul. Iar viitorul suna, in sfârsit, bine!