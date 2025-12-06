Fotbal/ Liga 2:  FC Bacău a făcut instrucție cu Steaua!

La ultimul meci acasă din 2025, băcăuanii au reușit o primă repriză super-spectaculoasă, conducând cu 3-0 grație reușitei lui Gabi Cîrstean (min.5) și a „dublei” lui Andrei Pavel (min. 25 și 36), înainte ca oaspeții, rămași în inferioritate numerică din min. 60 („roșu” direct Chipirliu), să reducă din handicap prin cele două goluri ale lui Ianis Doană. Victorie mare cu 3-2 a „alb-roșilor”, care își securizează locul 13, cu 20 de puncte înainte de ultimul joc al anului, programat sâmbăta viitoare, pe 13 decembrie, pe terenul Ceahlăului Piatra Neamț

Dacă este adevărat că ultima impresie contează, atunci FC Bacău și-a luat rămas bun de la propriul public impresionând cu adevărat. Sâmbătă, la Ruși Ciutea, în ultimul meci de acasă al anului, disputat în cadrul etapei 16 a Ligii 2, „alb-roșii” au reușit o victorie mare, mare de tot, contra Stelei, reducând la tăcere atât peluza „roș-albastră”, cât și echipa susținută de aceasta. Băcăuanii s-au impus cu 3-2 după o primă repriză magică, în care au condus cu 3-0. Iar dacă era 6-0 la pauză nu se supăra nimeni. În primele 45 de minute, formația antrenată de Costel Enache a transformat arena din Ruși Ciutea într-un poligon și echipa Stelei într-o autentică țintă, „găurită” din (mai) toate pozițiile. Și cum tot a fost moș Nicolae, Aftanache, Luncașu, Chirilă și compania s-au gândit să se ocupe de botinele adversarilor, turnând plumb în ele. În min.3, la centrarea excelentului Daniele Luncașu, Robert Ciobanu l-a grațiat pe portarul Frînculescu, anunțând că deschiderea scorului e doar o chestiune de timp. Mai exact, o chestiune de nici 120 de secunde, de vreme ce în minutul 5, Gabi Cârstean a finalizat spectaculos, sub transversală, incursiunea impetuoasă a lui Alecu Aftanache pe stânga. Aftanache a fost și el aproape de gol, trimițând alături în min.20, însă nu prea a fost timp de regrete deoarece în interval de zece minute (25-35), „vârful” dorit odinioară de Gigi Becali, Andrei Pavel a reușit „dubla”, urcând astfel scorul la un neverosimil, dar cât se poate de meritat 3-0. La golul de 2-0, atacantul băcăuan în vârstă de 33 de ani a reluat cu capul centrarea perfectă a puștiului Bordea, pentru ca la reușita de 3-0, demarată de cursa lui Aftanache, prelungită de devierea subtilă a lui Ciobanu și continuată cu șutul lui Luncașu, parat de Fînculescu, Pavel să reușească ceea ce englezii numesc un tap-in. Bacăul nu s-a mulțumit cu diferența arătată pe tabelă și a fost foarte aproape de a încheia prima parte cu un avantaj de patru goluri. Din păcate, „scărița” prin care inepuizabilul Alecu Alecu Aftanache a decis să finalizeze în minutul 41 un contraatac debordant s-a dovedit imprecisă. Cu totul alt scenariu am avut în partea secundă. În disperare de cauză, tehnicianul Stelei, Daniel Oprița a operat nu mai puțin de modificări la pauză, aruncându-i în luptă pe Mihai Adăscăliței, Lumbu, Chipirliu și Ianis Doană. Ultimii doi s-au dovedit, de altfel, și fost protagoniștii mitanului secund. Chipirliu a rămas în teren doar un sfert de ceas, fiind eliminat de arbitru după ce stelistul a avut mai întâi o dispută cu Bordea și apoi cu tribuna băcăuană. Mult mai bine au stat lucrurile pentru Ianis Doană, autorul unei „duble”. Golul de 3-1, înscris cu capul relativ devreme, în min.54 a creat iluzia căr ar putea fi timp și loc pentru o remontada, iar cel de 3-2, reușit tot cu capul, din centrarea lui Răsdan în min.90+2 a arătat că timp și loc a mai fost pentru un singur lucru: bucuria de nedescris a băcăuanilor (echipă, staff și spectatori) pentru o astfel de super-victorie. În formula Anton- Bordea, Juric, Forisz, Coajă- Luncașu (min. 76 Blaj), Chirilă, Cîrstean- A. Pavel, R. Ciobanu (min. 87 Oasenegre), Aftanache, FC Bacău ajunge la cota 20 de puncte securizându-și locul 13 înainte de ultimul joc al anului, programat sâmbăta viitoare, la Piatra Neamț, contra Ceahlăului. Și apropo de deplasarea de la Piatra din finalul lui 2025: cum suna vorba aia cu ultima impresie.