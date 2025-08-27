Fotbal/ Liga 2: CS Dinamo București- FC Bacău, pe „sticlă”

Partida programată duminică, 31 august, de la ora 11.30, în etapa a cincea, va fi televizată

FC Bacău se pregătește pentru jocul din etapa a cincea a Ligii 2. Duminică, 31 august, de la ora 11.30, „alb-roșii” vor întâlni, în deplasare, pe CS Dinamo București. Ambele echipe au câte patru puncte, dar băcăuanii se află pe locul 13, cu două poziții mai sus decât adversarii lor, ca urmare a golaverajului: 6-7, respectiv 4-7.

Partida dintre CS Dinamo București și FC Bacău va fi televizată, la fel ca și alte trei întâlniri din această rundă: FC Bihor- Steaua și Sepsi OSK- Olimpia Satu Mare, ambele sâmbătă și Chindia- CSC Dumbrăvița, programată marți, 2 septembrie. Posturile care vor transmite respectivele jocuri sunt Prima Sport și Digi.

Reamintim că FC Bacău se va deplasa la București după două rezultate utile consecutive: victoria cu 2-1 de pe terenul Tunariului și remiza internă, 1-1, de sâmbăta trecută, în compania Concordiei Chiajna. În egală măsură merită semnalat faptul că pe primul loc în clasamentul golgheterilor se află mijlocașul FC Bacău, Gabi Cîrstean, cu patru reușite (trei din lovituri de la 11 metri), la fel ca și atacantul Reșiței, Nicu Modan.

Rezultatele înregistrate în etapa a patra

CSC Șelimbăr- Sepsi Sfântu Gheorghe 0-2, FC Bacău- Concordia Chiajna 1-1, Metalul Buzău- Corvinul Hunedoara 0-1, CSC Dumbrăvița- ASA Târgu-Mureș 2-3, AFC Cîmpulung Muscel- FC Bihor Oradea 2-1, Steaua- CSM Reșița 2-1, Ceahlăul Piatra Neamț- CS Dinamo București 3-0, Gloria Bistrița- CS Tunari 2-2, CSM Slatina- CS Afumați 0-2, FC Voluntari- Politehnica Iași 0-0, Olimpia Satu- Mare- Chindia Târgoviște 2-4.

Programul etapei a cincea

Sâmbătă, 30 august, ora 11.00 : CS Afumați- Metalul Buzău, Politehnica Iași- CSM Slatina, CS Tunari- FC Voluntari, Concordia Chiajna- Gloria Bistrița, CSM Reșița- Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu-Mureș- AFC Câmplung Muscel 2002. Ora 11.30 : FC Bihor Oradea- Steaua București. Ora 14.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe- Olimpia Satu Mare.

Duminică, 31 august, ora 11.00 : Corvinul Hunedoara- CSC 1599 Șelimbăr. Ora 11.30 : CS Dinamo București- FC Bacău.

Marți, 2 septembrie, ora 19.30 : Chindia Târgoviște- CSC Dumbrăvița.

Clasament Liga 2

1 ASA Târgu-Mureș 4 3 1 0 10-3 10p.

2 Steaua București 4 3 1 0 9-3 10p.

3 Corvinul 4 3 1 0 4-0 10p.

4 FC Voluntari 4 3 1 0 4-1 10p.

5 CSM Reșița 4 3 0 1 13-4 9p.

6 FC Bihor Oradea 4 3 0 1 9-5 9p.

7 Concordia Chiajna 4 2 1 1 12-5 7p.

8 Chindia 4 2 1 1 8-5 7p.

9 Poli Iași 4 2 1 1 5-2 7p.

10 CS Afumați 4 2 1 1 6-4 7p.

11 Ceahlăul P. Nt. 4 2 1 1 5-9 7p.

12 Sepsi Sf. Gh. 4 1 2 1 3-3 5p.

13 FC Bacău 4 1 1 2 6-7 4p.

14 Metalul Buzău 4 1 1 2 4-5 4p.

15 CS Dinamo 4 1 1 2 4-7 4p.

16 CSC Dumbrăvița 4 1 0 3 7-10 3p.

17 Gloria Bistrița 4 0 3 1 3-6 3p.

18 AFC Câmpulung 4 1 0 3 4-13 3p.

19 CS Tunari 4 0 2 2 5-8 2p.

20 CSM Slatina 4 0 1 3 2-6 1p.

21 CSC Șelimbăr 4 0 0 4 2-9 0p.

22 Olimpia S. Mare 4 0 0 4 4-14 0p.