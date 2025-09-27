Fotbal/ Liga 2: ASA nu, așa da: FC Bacău la superlativ!

La capătul unei evoluții excelente, „alb-roșii” au surclasat cu 3-0 (1-0) pe ASA Târgu-Mureș, obținând primul succes pe teren propriu. Paul Mitrică a deschis scorul din penalty în min. 35, iar Andrei Pavel și Robert Ciobanu au rotunjit rezultatul prin golurile din minutele 74 și 76

Cel mai bun joc al FC Bacău în actualul sezon. Și prima victorie acasă. Dar ce victorie! Sâmbătă, în etapa cu numărul opt a Ligii 2, băcăuanii au surclasat cu 3-0 pe ASA Târgu-Mureș, ocupanta locului trei înaintea rundei. Iar scorul putea și mai mare, „alb-roșii” manifestând poftă de joc, în timp ce ASA, echipă cu lot, buget și pretenții de play-off, a fost de nerecunoscut. În formula L. Anton- Bordea, Cimbru, Forisz (min. 87 D. Ganea), Coajă (min. 87 Vodă)- Chirilă- Luncașu (min. 57 R. Ciobanu), Albu, Mitrică, Aftanache (min. 87 Burlacu)- A. Pavel, „alb-roșii” nu au lăsat nicio șansă ardelenilor pregătiți de Eusebiu Tudor. Lovitura de cap din min. 21 a lui Daniele Luncașu, parată de Florian Iacob și incursiunea din min. 26 a lui Albu, soldată cu accidentarea mijlocașului băcăuan și cu o lovitură liberă rămasă fără efect pe tabela de marcaj au anunțat deschiderea scorului, care a venit un sfert de oră mai târziu.

Lansat de metronomul Chirilă, inepuizabilul Aftanache a preluat cu capul și a intrat în careu, fiind faultat de Avram. În absența specialistului Gabi Cîrstean (absent din motive medicale), sarcina transformării penalty-ului a revenit lui Paul Mitrică, iar acesta a înscris cu ajutorul barei: 1-0. Pe final de repriză, două noi șarje ale lui Alecu Aftanache au creat alte emoții în defensiva oaspeților. La cea din min. 44, Aftanache i-a pasat lui Mitrică, acesta l-a întins serios pe Iacob cu un șut la firul ierbii, pentru ca faza să se încheie cu un vole din marginea careului pe lângă poartă trimis de Andrei Pavel. Iar la cea din prelungirlie primului mitan, conu” Alecu a finalizat cu o execuție care a oscilat între un șut și o centrare. Altă muzică în debutul părții secunde: ceardaș. ASA a pus stăpânire pe joc, dar apărarea băcăuană- altădată nesigură, s-a dovedit acum ceas. Când ceasul a… rămas ușor în urmă, fie s-a întâmplat ca Bărnoi să rateze (lob peste transversală din poziție de unu la unu cu portarul băcăuan în min, 46), fie –iar asta nu e sub nicio formă o întâmplare- Anton a ieșit la rampă cu două intervenții de mare efect în minutele 46 și 71, la incursiunea lui Zukanovic, respectiv la șutul sănătos expediat de la distanță, din drop, de Bogdan.

Apoi, ceardașul s-a stins, iar hora moldovenească a zăpăcit din nou ASA-ul. În min. 74, la cornerul lui Mitrică, Ionuț Chirilă a reluat cu capul, majorând diferența în favoarea echipei lui Costel Enache: 2-0. De-abia repusă mingea de la centru, FC Bacău s-a prăvălit încă o dată spre poarta adversă, iar assist-ul lui Andrei Pavel (foarte bun jocul său) a fost finalizat, cu latul, din câțiva metri, de Robert Ciobanu pentru cel de-al treilea gol al zilei. Al treilea și ultimul, deși FC Bacău putea să mai înscrie. Pe final, Aftanache s-a distrat, o dată în plus, cu apărarea adversă, negăsind, din păcate, drumul spre gol. FC Bacău găsește, în schimb, drumul spre cea mai clară victorie a acestei etape: 3-0 cu ASA. Așa da!

Rezultatele înregistrate sâmbătă, în etapa a opta: Gloria Bistrița- FC Bihor Oradea 1-3, AFC Cîmpulung Muscel- Corvinul Hunedoara 0-1, CS Dumbrăvița- CSC Șelimbăr 1-1, Metalul Buzău- Olimpia Satu Mare 0-1, Politehnica Iași- CS Tunari 2-0, CS Afumați- Concordia Chiajna 1-2, CSM Slatina- CS Dinamo București 2-0, FC Voluntari- CSM Reșița 3-2, FC Bacău- ASA Târgu-Mureș 3-0. Duminică, de la ora 12.30 este programate partida Ceahlăul- Chindia Târgoviște, pentru ca runda să se încheie marți, 30 septembrie, odată cu meciul CSA Steaua București- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe.

Programul etapei viitoare/ vineri, 3 octombrie, ora 17.00 : FC Bihor Oradea- FC Voluntari. Sâmbătă, 4 octombrie, ora 11,00 : CS Tunari- Metalul Buzău, Concordia Chiajna- Politehnica Iași, CS Dinamo București- CS Afumați, CSM Reșița- CSM Slatina, Chindia Târgoviște- FC Bacău, CSC Șelimbăr- AFC Cîmpulung Muscel, Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița. Ora 12.30 : Corvinul Hunedoara- Steaua București. Duminică, 5 octombrie, ora 12.30 : Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe- Ceahlăul Piatra Neamț. Marți, 7 octombrie, ora 20.00 : ASA Târgu-Mureș- Gloria Bistrița.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara 8 7 1 0 15-5 22p.

2 FC Bihor Oradea 8 7 0 1 21-8 21p.

3 FC Voluntari 8 5 2 1 9-5 17p.

4 Chindia Târgoviște 7 5 1 1 16-5 16p.

5 ASA Târgu-Mureș 8 5 1 2 17-8 16p.

6 Politehnica Iași 8 4 2 2 10-6 14p.

7 Concordia Chiajna 8 4 1 3 17-9 13p.

8 ACSM Reșița 8 4 1 3 17-10 13p.

9 CS Afumați 8 4 1 3 11-8 13p.

10 Steaua București 7 4 1 2 13-11 13p.

11 Sepsi Sf. Gheorghe 7 4 1 2 7-6 13p.

12 Metalul Buzău 8 3 1 4 8-8 10p.

13 Ceahlăul P. Neamț 7 3 1 3 7-15 10p.

14 FC Bacău 8 2 3 3 10-10 9p.

15 CSM Slatina 8 2 3 3 8-9 9p.

16 CS Tunari 8 1 3 4 8-14 6p.

17 CS Dinamo București 8 1 3 4 6-12 6p.

18 Gloria Bistrița 8 1 3 4 7-14 6p.

19 CSC Dumbrăvița 8 1 1 6 10-18 4p.

20 Olimpia Satu Mare 8 1 1 6 8-20 4p.

21 AFC Câmpulung Muscel 8 1 1 6 5-20 4p.

22 CSC Șelimbăr 8 0 2 6 6-15 2p.