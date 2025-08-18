Fotbal/ Liga 2: Aftanache cu pasele, Cîrstean cu golurile

Principalii marcatori din sezonul trecut ai FC Bacău sunt și protagoniștii actualului debut de campionat

A treia oară, cu noroc. Sau, mai exact, fără ghinion. După ce a pierdut cu 2-3 la Afumați și cu 1-2 acasă, în fața Politehnicii Iași, FC Bacău a reușit, în sfârșit, să spargă gheața. Și să-și adjudece, duminică, în etapa a treia, duelul nou-promovatelor în Liga 2, grație unei victorii mult mai clare decât o arată scorul, 2-1, pe terenul celor de la CS Tunari.

Succesul de la Tunari a permis Bacăului să urce în clasament, părăsind zona minată. Și, totodată, a reușit să-l propulseze în ierarhia golgheterilor Ligii 2 pe mijlocașul Gabi Cîrstean. Al doilea marcator al echipei băcăuane în sezonul trecut este, după trei etape, pe primul loc în clasamentul pricipalilor realizatori din Liga 2.

Cu trei goluri, dintre care două din penalty, Cîrstean se află în compania altor șase jucători care au punctat de câte trei ori în acest debut de campionat: reșițenii Jerdea și Modan, nigerianul Afumațiului, Fatai (autorul „triplei” care a răpus Bacăul în runda de debut), camerunezul lui ASA Târgu-Mureș, Ekollo, bihoreanul Cocian și Nicolae Carnat, mijlocașul viitoarei adversare a Bacăului, Concordia Chiajna, autoarea unui sonor și neverosimil 8-0 etapa trecut, contra Ceahlăului.

Dacă vice-golgheterul FC Bacău din precedenta ediție de campionat este, acum, principalul realizator al „alb-roșilor”, în schimb omul care anul trecut a marcat de 25 ori, Alexandru Aftanache s-a reprofilat ca assist-man. Cel puțin pentru moment.

Duminică, în meciul de la Tunari, Alecu Aftanache a oferit pasele de gol la cele două reușite băcăuane semnate de Gabi Cîrstean și Paul Mitrică. Asta nu înseamnă că „Afta” nu caută, în continuare, golul. La Afumați a nimerit bara, contra Iașiului a șutat peste poartă din poziție ideală, pentru ca în jocul cu CS Tunari să fie foarte aproape de unul dintre cele mai frumoase goluri ale campionatului.

În minutul 42 al meciului cu Tunariul, conu Alecu a recuperat o minge în propria jumătate de teren și, după o cursă fabuloasă, în care a înșirat fundașii adverși, l-a executat pe portarul gazdelor printr-o „scăriță” de mare efect ce a fost însă respinsă in -extremis de pe linia porții de un jucător al gazdelor.

„Mă bucur că am câștigat, dar regret că nu am înscris. Am avut mai multe ocazii, însă cea mai mare rămâne cea din finalul primei reprize. Sincer, eram convins sută la sută că mingea intră în poartă. Nici nu am văzut fundașul advers. Dacă-mi pare rău că am încercat lobul? Nu, deloc. Mai degrabă îmi pare rău că nu am dat mai tare. Mi-au zis și băieții: «Dădeai mai tare, era gol sigur»”, a mărturisit pentru „Deșteptarea” Aftanache, care știe cum este să înscrii în Liga 2.

A făcut-o în urmă cu patru ani, pe vremea când juca la Politehnica Iași: „Sper ca în cel mai scurt timp să marchez și pentru FC Bacău în Liga 2. Îmi place și să pasez, mai ales când pasele mele ajută echipă să înscrie, dar, ca atacant, cel mai mult iubesc golul”.

Sâmbătă, 23 august, FC Bacău primește vizita Concordiei Chiajna, în etapa a patra. Poate că, pentru Alecu Aftanache, a patra oară va fi, în sfârșit, cu noroc.