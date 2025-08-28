Fotbal: Începe Liga 3: startul îl dau Aerostar și FC Bacău 2

În acest weekend va porni la drum și eșalonul al treilea. În Seria 1, uvertura este asigurată de cele două meciuri programate vineri, 29 august, de la ora 18.00: Aerostar- USV Iași și AFC Odorheiu Secuiesc- FC Bacău 2. Restul jocurilor se vor derula sâmbătă, 30 august

Ultimul weekend de vară programează startul Ligii 3 la fotbal. Ediția care va porni la drum la finalul acestei săptămâni se va derula după un sistem inedit. Una din noutăți este asigurată de faptul că vor fi 96 de echipe împărțite în 12 serii. În Seria 1 se regăsesc toate cele trei divizionare C băcăuane: Aerostar, FC Bacău 2 și Viitorul Onești. De altfel, uvertura primei etape va fi asigurată de meciurile în care vor evolua Aerostar și FC Bacău 2. Prezență constantă și de tradiție în Liga 3, Aerostar va începe campionatul pe teren propriu, primind vizita celor de la USV Iași, vineri, 29 august, de la ora 18.00. În aceeași zi și de la aceeași oră, nou înființata FC Bacău 2 va evolua în deplasare, contra celor de la AFC Odorhiu Secuiesc. În fine, sâmbătă, 30 august, de la ora 18.00, cea de-a treia divizionară C a județului, Viitorul Onești va juca la Adjud. Să notăm că Aerostar și FC Bacău vor disputa mereu jocurile de acasă vinerea. La fel vor face USV Iași și AFC Odorheiu Secuiesc. În 2025 se vor disputa 17 etape, maxi-turul sezonului regular încheiindu-se pe 12 decembrie. Ultimele cinci runde din sezonul regular se vor disputa în 2026, între 27 februarie și 27 martie. După sezonul regular, campionatul va continua cu faza a doua, compusă din play-off și play-out.

Noul sistem al Ligii 3

Faza 1. Sezonul regular

Vor fi opt serii a câte 12 echipe. Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape. La final, primele patru claste se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

Faza 2. Play-off și play-out

În play-off, cele patru echipe clasate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte patru formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma patru serii de play-off. Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele. Se vor disputa opt etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu cu adversarele din cealaltă serie. Prima clasată din fiecare serie la finalul play-off-ului va obține promovarea directă în Liga 2. Cele patru echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem finale- finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare.

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, opt serii a câte opt echipe. Se va juca un singur tur, adică șapte etape. Ultimele două clasate din fiecare serie la finalul play-out-ului vor retrograda automat în liga a patra. Alte cinci echipe vor fi retrogradate din cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

Componența Seriei 1: Șoimii Gura Humorului, Cetatea Suceava, Aerostar Bacău, FC Bacău 2, Viitorul Onești, CS Gheorgheni, AFC Odorheiu Secuiesc, Știința Miroslava, CSM Vaslui, Bucovina Rădăuți, CSM Adjud, USSV Iași.

Componența Seriei 2 (ale cărei prime patru clasate la finalul sezonului regular vor fi împerecheate cu primele patru din Seria 1): Dacia Unirea Brăila, Oțelul Galați 2, Unirea Braniștea, Sporting Liești, Victoria Traian, CSO Plopeni, CS Blejoi, KSE Târgu-Secuiesc, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2, CSM Râmnicu-Sărat, CS Păulești, Petrolul Ploiești 2.

Programul turului în Seria 1

Etapa 1/ 29 august, ora 18.00 : Aerostar Bacău- USV Iași, AFC Odorheiu-Secuiesc- FC Bacău 2. 30 august, ora 18.00 : CSM Adjud 1946- Viitorul Onești, Șoimii Gura Humorului- CS Gheorgheni, Știința Miroslava- Cetatea 1932 Suceava, CSM Bucovina Rădăuți- CSM Vaslui.

Etapa 2/ 5 septembrie, ora 17.00 : USV Iași- FC Bacău 2, Aerostar Bacău- CSM Adjud 1946. 6 septembrie, ora 17.00 : CSM Vaslui- AFC Odorheiu-Secuiesc, Cetatea 1932 Suceava- CSM Bucovina Rădăuți, CS Gheorgheni- Știința Miroslava, Viitorul Onești- Șoimii Gura Humorului.

Etapa 3/ 12 septembrie, ora 17.00 : AFC Odorheiu Secuiesc- Cetatea 1932 Suceava, FC Bacău 2- CSM Vaslui. 13 septembrie, ora 17.00 : CSM Adjud 1946- USV Iași, Șoimii Gura Humorului- Aerostar Bacău, Știința Miroslava- Viitorul Onești, CSM Bucovina Rădăuți- CS Gheorgheni.

Etapa 4/ 19 septembrie, ora 17.00 : Aerostar Bacău- Știința Miroslava, USV Iași- CSM Vaslui. 20 septembrie, ora 17.00 : Cetatea 1932 Suceava- FC Bacău 2, CS Gheorgheni- AFC Odorheiu Secuiesc, Viitorul Onești- CSM Bucovina Rădăuți, CSM Adjud 1946- Șoimii Gura Humorului.

Etapa 5/24 septembrie, ora 17.00 : Șoimii Gura Humorului- USV Iași, Știința Miroslava- CSM Adjud 1946, CSM Bucovina Rădăuți- Aerostar Bacău, AFC Odorheiu Secuiesc- Viitorul Onești, FC Bacău 2- CS Gheorgheni, CSM Vaslui- Cetatea 1932 Suceava.

Etapa 6/ 26 septembrie, ora 17.00: USV Iași- Cetatea 1932 Suceava, Aerostar Bacău- AFC Odorheiu- S ecuiesc. 27 septembrie : CS Gheorgheni- CSM Vaslui, Viitorul Onești- FC Bacău 2, CSM Adjud 1946- CSM Bucovina Rădăuți, Șoimii Gura Humorului- Știința Miroslava.

Etapa 7/ 3 octombrie, ora 15.00 : AFC Odorheiu-Secuiesc- CSM Adjud 1946, FC Bacău 2- Aerostar Bacău. 4 octombrie, ora 15.00 : Știința Miroslava- USV Iași, CSM Bucovina Rădăuți- Șoimii Gura Humorului, CSM Vaslui- Viitorul Onești, Cetatea 1932 Suceava- CS Gheorgheni.

Etapa 8/ 10 octombrie, ora 15.00 : USV Iași- CS Gheorgheni, Aerostar Bacău- CSM Vaslui. 11 octombrie, ora 15.00 : Viitorul Onești- Cetatea 1932 Suceava, CSM Adjud 1946- FC Bacău 2, Șoimii Gura Humorului- AFC Odorheiu Secuiesc, Știința Miroskava- CSM Bucovina Rădăuți.

Etapa 9/ 17 octombrie, ora 15.00 : AFC Odorheiu-Secuiesc- Știința Miroslava, FC Bacău 2- Șoimii Gura Humorului. 18 octombrie, ora 15.00 : CSM Bucovina Rădăuți- USV Iași, CSM Vaslui- CSM Adjud 1946, Cetatea 1932 Suceava- Aerostar Bacău, CS Gheorgheni- Viitorul Onești.

Etapa 10/ 24 octombrie, ora 15.00 : USV Iași- Viitorul Onești, Aerostar Bacău- CS Gheorgeni. 25 octombrie, ora 15.00 : CSM Adjud 1946- Cetatea 1932 Suceava, Șoimii Gura Humorului- CSM Vaslui, Știința Miroslava- FC Bacău 2, CSM Bucovina Rădăuți- AFC Odorheiu Secuiesc.

Etapa 11/ 31 octombrie, ora 14.00 : AFC Odorheiu Secuiesc- USV Iași, FC Bacău 2- CSM Bucovina Rădăuți. 1 noiembrie, ora 14.00 : CSM Vaslui- Știința Miroslava, Cetatea 1932 Suceava- Șoimii Gura Humorului, CS Gheorgheni- CSM Adjud 1946, Viitorul Onești- Aerostar Bacău.