Fotbal: FC Bacău, dublă calificare în play-off: în Liga de Tineret și în Liga Elitelor U16!

Academia fondată de Cristian Ciocoiu continuă să țină ștacheta ridicată, ducând în acest sezon două echipe în faza superioară a competițiilor naționale. La Tineret, elevii lui Andrei Întuneric au încheiat Seria de Est a sezonului regular pe locul 3, după Farul și FCSB, iar la U16, gruparea antrenată de Dudu Drugă a terminat a treia în Seria 1

FC Bacău continuă să privească încrezătoare spre ziua de mâine. Și are toate motivele să o facă. Clasificată în vară, de FRF, pe un onorant loc 15 în topul academiilor de fotbal din țară- poziție care îi asigură supremația în Moldova- gruparea fondată în 2014 de Cristian Ciocoiu reușește și în actualul sezon să se mențină în elita fotbalului juvenil din România, obținând două calificări în play-off: în Liga de Tineret și în Liga Elitelor Under 16.

Două performanțe cu atât mai mari cu cât FC Bacău a reușit să depășească echipe mult mai blazonate. Un parcurs meritoriu și pentru echipele U15 și U17 ale „alb-roșilor”, care, chiar dacă nu au atins faza play-off-ului, au etalat evoluții de calitate. Semne că viitorul clubului de ligă secundă este unul roz, în perfectă sintonie cu combinațiile cromatice!

Liga de Tineret

La prima sa participare la această categorie de vârstă, FC Bacău a avut un traseu demn de toată lauda în sezonul regular. Echipa antrenată de Andrei Întuneric și Claudiu Filip a încheiat sezonul regular al Ligii de Tineret pe podium, fiind devansată doar de „granzii” Farul Constanța și FCSB. Grație victoriei cu 4-2 reușită duminică, în ultima etapă a acestei faze, contra Rapidului București, „alb-roșii” au acontat locul al treilea în Seria de Est, cu un total de 24 de puncte, rodul a opt succese și trei înfrângeri.

În urma elevilor lui Întuneric, găsim grupări precum Rapid, FC Botoșani, Politehnica Iași, CS Dinamo București Steaua București, Concordia Chiajna sau FC Voluntari, toate acestea din urmă, minus giuleștenii, ratând play-off-ul! În play-off, FC Bacău (24p.) se va confrunta cu Farul Constanța (33p.), Universitatea Cluj (3p.), FCSB (27p.), Csikszereda 924p.), Rapid (21p.), UTA Arad (20p.) și Campionii FC Argeș (19p.).

Cele opt echipe vor începe această fază finală a campionatului cu jumătate din punctele obținute în sezonul regular. În cazul în care o echipă deține un număr impar de puncte, numărul de puncte rezultat după împărțirea la doi va fi rotunjit cu 0,5. Play-off-ul se va derula între 26 octombrie 2025 și 17 mai 2026, în sistem campionat: tur-retur, pe parcursul a 14 etape.

La finalul celor 14 runde de play-off, echipa de pe primul loc va fi desemnată campioană națională . FC Bacău Liga de Tineret : Rareș Ivanov, Mihai Platon, Cristian Ivanovici, Dragoș Cojocaru, Darius Olaru, Valentin Doană, David Banu, Alin Popa, Nicolae Frăsinel, Tudor Dominteanu, Alexandru Drugă, Alexandru Neamțu, Cassius Ndoci, Andrei Gaciu, Răzvan Ureche, Ștefan Năstac, Robert Moroșanu, Paul Harpa, Daniel Florea, Denis Tînjală, Denis Nicolau, Tudor Axinte. Acestor jucători li se adaugă, după caz, și fotbaliști de la prima echipă și de la „satelitul” FC Bacău 2.

Liga Elitelor U16

Repartizată în Seria 1, FC Bacău U15 a terminat sezonul regular asemenea formației din Liga de Tineret. Tot cu o calificare în play-off, tot de pe locul 3 și tot cu o victorie acasă cu scorul de 4-2. Diferența este că succesul de final a fost repurtat în fața Chindiei Târgoviște și că în Seria 1, din care au făcut parte, băcăuanii au fost întrecuți doar de Sepsi și Csikszereda. 23 de puncte au realizat „alb-roșii” pregătiți de Dudu Drugă, bilanțul fiind de șapte victorii, două remize și două înfrângeri.

Tot la nivel statistic, să notăm că FC Bacău U15 a avut al doilea atac al Seriei 1, cu 40 de goluri marcate. Alături de FC Bacău (23 p.), din Seria 1 s-au mai calificat Sepsi Sfântu-Gheorghe (29p.), Csikszereda Miercurea Ciuc (24p.) și Petrolul Ploiești (22p.), cadrul play-off-ului fiind completat cu FCSB (30p.), Farul Constanța (29p.), CS Dinamo București (24p.) și Știința București (22p.) din Seria 2, Universitatea Craiova, Rapid, Steaua București (toate trei cu câte 30p.) și Campionii FC Argeș (22p.) din Seria 3, UTA Arad (28p.), CFR Cluj (25p.), Universitatea Cluj și Viitorul Cluj (ambele cu câte 23p.) din Seria 4. În play-off, cele 16 echipe vor fi împărțite în două grupe de câte opt formații, reprtizarea făcându-se pe criteriu geografic.

Se va juca în sistem campionat, tur-retur pe parcursul a 14 etape, la finalul play-off-ului câștigătoarele celor două grupe disputându-și titlul de campioană, în timp ce ocupantele locului 2 vor juca finala mică. Echipele calificate în play-off vor începe faza a doua a competiției cu jumătate din punctele obținute în sezonul regular.

În situația în care o formație deține un număr impar de puncte, numărul de puncte rezultat după împărțirea la doi va fi rotunjit cu 0,5. FC Bacău Liga Elitelor U16 : Rareș Vîlcu, David Martin, Bogdan Stan, Matei Rugină, Andrew Vasilică, Eduard Coșa, Patrick Brașoveanu, Matei Zaharia, Răzvan Todoran, Darius Tufă, Luca Gherla, Rareș Robu, Robert Călugăru, Alex Neamțu, Yusuf Sayin, Alin Ficău, Matei Trif, Ștefan Palade, Victor Pavăl, Alex Bugaciu, Andrei Gaciu, Ștefan Năstac, Alin Roman, Darius Ignat, Leonard Hanu.