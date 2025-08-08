Fotbal : FC Bacău- Ceahlăul în Cupa României

S-au stabilit meciurile din etapa a treia a Cupei României. În această fază a Cupei, FC Bacău, care a început competiția cu o victorie cu 3-1 pe terenul Vasluiului, o va avea ca adversară pe Ceahlăul Piatra Neamț. Partida FC Bacău-Ceahlăul se va derula joi, 14 august, de la ora 17.30, la Ruși Ciutea. Până la jocul de Cupă cu Ceahlăul, băcăuanii se pregătesc de un alt derby al Moldovei, dar în campionat: cel cu Poli Iași, programat tot pe teren propriu, marți, 12 august, de la ora 18.00, în epilogul etapei secunde din Liga 2. Și dacă tot am amintit de campionatului eșalonului secund, este foarte posibil ca meciul din etapa a treia, dintre CS Tunari și FC Bacău, programat inițial sâmbătă, 16 august, de la ora 11.00 să fie amânat cu o zi. Asta în condițiile în care băcăuanii lui Costel Enache joacă, așa cum aminteam, marți, 12 august, cu Poli Iași și apoi joi, 14 august, cu Ceahlăăul, în Cupă. În altă ordine de idei, FC Bacău continuă seria achizițiilor. Astfel, după ce miercuri l-au legitimat pe stoperul de 27 de ani Alexandru Ionuț Vodă, azi, băcăuanii și-au completat lotul cu extrema dreaptă Luca Baban. În vârsta de 19 ani, Baban e un produs al Academiei FCSB, el mai evoluând la CS Dinamo București și CS Tunari.

Dan Sion