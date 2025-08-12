Fotbal/ Deces: Ne-a părăsit Toader Șteț

Ziua de 12 august 2025 va rămâne una cu chenar negru pentru iubitorii fotbalului din județul Bacău și nu numai.

E ziua în care ne-am luat rămas bun de la Toader Șteț, care a fost răpus, la vârsta de 70 de ani, de o grea suferință.

Despre Toader Șteț s-au scris și se vor mai scrie zeci și zeci de pagini. Dar mai presus de toate, el va rămâne în anale ca antrenorul care a promovat-o, în premieră, pe FC Onești în prima ligă, iar în memoria afectivă drept omul cu o vorbă la fel de caldă precum îi era sufletul.

Iar cine l-a cunoscut, știe că această nu este o formulă de conveniență. Competent și exigent din punct de vedere profesional până la nivel de excelență, Toader Șteț s-a făcut remarcat, în egală măsură, printr-o conduită ireproșabilă din punct de vedere moral, ceea ce l-a transformat într-un autentic model.

Rămas bun, nea Tedi și Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace!

Antrenor emblematic al fotbalului oneștean, cel care a legat numele orașului de cea mai mare performanță din istoria sa sportivă. Născut la Săpânța (Maramureș), a evoluat ca jucător la Minerul Motru, Dinamo Timișoara, Letea Bacău și CSM Borzești. La doar 29 de ani, încă activ pe teren, i s-a încredințat pregătirea echipei Borzești, pe baza licenței obținute la Institutul de Educație Fizică și Sport din Bacău. A preluat funcția într-un moment critic, după plecarea lui Sdrobiș, obținând două victorii rapide care au convins conducerea să-l păstreze pe banca tehnică.