Fotbal/ Cupa României: FC Bacău, eliminată de Ceahlăul Piatra Neamț

Județul Bacău a rămas fără nicio reprezentantă în Cupa României chiar înaintea play-off-ului. După ce miercuri, în etapa a treia a Cupei, divizionara C Viitorul Curița a capotat acasă cu 1-2 în fața celor de la Sporting Liești, joi a venit rândul echipei de ligă secundă FC Bacău să spună adio competiției.

FC Bacău a fost eliminată de o altă formație de Liga 2, Ceahlăul Piatra Neamț, în fața căreia a pierdut cu 0-2 (0-1) întâlnirea de pe teren propriu, de la Ruși Ciutea. Ținând cont că meciul de Cupă cu Ceahlăul a fost programat de FRF la mai puțin de 48 de ore după cel de campionat, pierdut marți, cu 1-2 contra Politehnicii Iași, antrenorul FC Bacău, Costel Enache a mizat pe un „11” de start remaniat în totalitate.

De partea cealaltă, și tehnicianul Ceahlăului, Marco Veronese s-a bazat pe o formulă experimentală dar, pentru a folosi un joc de cuvinte, și mai experimentată. Plusul de experiență și de valoare a dat câștig de cauză Ceahlăului, care s-a impus cu 2-0, marcând câte un gol pe repriză, de fiecare dată printr-un stranier.

Scorul pauzei a fost stabilit de penalty-ul transformat în minutul 38 de columbianul Ronald Arbey Granja Hurtado, pentru ca rezultatul final să fie decis de reușita semnată de ghanezul Abdullah Razak în minutul 82.

Pentru FC Bacău urmează partida din etapa a treia a Ligii 2, programată duminică, de la ora 11.00, pe terenul Tunariului. Adversara băcăuanilor, CS Tunari (care a fost, la rândul său eliminată din Cupa României, ca urmare a înfrângerii interne, 1-2 cu FC Voluntari), a remizat în runda precedentă de campionat, 1-1, chiar în fieful Ceahlăului Piatra Neamț.

Înaintea jocului de duminică, FC Bacău ocupă locul 19 (din 22) în clasamentul Ligii 2, cu zero puncte, în timp ce Tunariul se află cu o poziție și un punct mai sus.