Fotbal/ Copii: „Ziua Viitorilor Campioni” pe stadionul Letea

Joi, 4 septembrie, de la ora 16.30, Asociația Județeană de Fotbal Bacău va organiza la baza sportivă „Constantin Anghelache” (stadionul Letea) un eveniment de amploare.

Intitulată „Ziua Viitorilor Campioni”, manifestarea este rezervată tuturor copiilor ce au participat în sezonul trecut la competițiile fotbalistice județene U7, U9, U11, U12 și U13.

„Dragi campioni, părinți și antrenori, cu bucurie și recunoștință vă invităm să sărbătorim împreună Ziua Viitorilor Campioni- un moment dedicat pasiunii, efortului și visurilor celor mici care au dat totul pe teren în competițiile U13, U12, U11, U9 și U7.

Această zi nu este despre scoruri sau clasamente, ci despre curajul de a visa, bucuria jocului și emoția de a fi parte din echipă. Fiecare copil va fi răsplătit cu o medalie de colecție, simbol al pasiunii și dedicării lor”, se arată în comunicatul oficial al AJF Bacău.