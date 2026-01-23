Fotbal: Bani făcuți cu picioarele și cheltuiți cu cap

Băcăuanul Rareș Petrea, consultant financiar în cadrul companiei OVB AllFinanz Romania, explică modul în care sportivii în general și fotbaliștii în mod special își pot blinda viitorul din punct de vedere economic

Soluția

Știu să facă bani. În unele cazuri, bani destul de mulți. Dar nu întotdeauna știu și ce să facă cu ei. Și sunt destul de mulți în astfel de cazuri. Pentru sportivi, cumpăna apare atunci când pun punct activității competiționale. Se poate crea un vid. Profesional, dar, mai ales, economic. Soluția? Consultanța financiară de specialitate. Și, bineînțeles, de calitate. Vorbim despre o soluție la care sportivii în general și fotbaliștii în mod special- deoarece banii cei mai mulți se regăsesc în fotbal- ar trebui să apeleze încă din timpul activității competiționale. Dar ce presupune exact conceptul de consultanță financiară? Ne spune un… consultant financiar: studentul băcăuan Rareș Andrei Petrea. Deși are doar 22 de ani și o experiență în domeniu de numai un an, Rareș se simte ca peștele în apă în această lume care jonglează cu „planuri de acumulare”, „dobânzi compuse”, „dobânzi capitalizate” sau „zonă non-speculativă”. Cu totul altceva, parcă, decât „4-4-2”, „posesie în regresie” sau „apărare în zonă”, termeni cu care sunt obișnuiți fotbaliștii. Și totuși, lucrurile se leagă.

Întâlnirea

Așa cum s-au legat și pentru Rareș Petrea. „În primăvara lui 2025 habar nu aveam despre ce presupune consultanța financiară. Întâmplarea a făcut ca la meciul România-Bosnia să-l cunosc pe Vasile Dan Goga, băcăuan ca și mine, care este director de agenție în cadrul companiei OVB AllFinanz Romania. Am aflat cu ce se ocupă și, atrăgându-mă domeniul, m-am gândit să încerc și eu marea cu degetul. Am făcut cursuri gratuite on-line, am urmat seminare și traininguri, iar astăzi, la un an distanță, nu mă văd făcând altceva în viitor, chiar dacă studiile mele universitare vizează un profil diferit, cel puțin acum”, spune cel care deține funcția de „financial training 3” în cadrul OVB AllFinanz Romania: „Merg ușor-ușor spre statutul de manager dacă voi reuși să-mi formez o echipă. Acum sunt în căutare de colaboratori care la început să vadă totul ca pe o activitate formatoare și nu ca o sursă de câștig imediat. Câștigul vine și el, dar nu trebuie arse etapele”.

Merit

Nici Rareș nu a ars etapele, chiar dacă, așa cum recunoaște, nu se aștepta că în doar un an să stăpânească lucrurile într-atât de bine: „Meritul este în special al lui Vasile Goga. Vorbim de un super-profesionist în domeniu. Nu întâmplător colaborează cu nume importante din lumea sportului, de la handbalista Sorina Grozav și până la fotbaliști precum Bărligea, Olaru, Florin Tănase sau Andrei Burcă, pentru a aminti doar câțiva. Vasile Goga m-a ajutat enorm, explicându-mi în detaliu mecanismele”. Acum, Rareș Petrea știe să explice, la rândul său, clienților și potențialilor clienți, mecanismele consultanței financiare. O face evitând, pe cât se poate, un limbaj tehnic, mai greu accesibil. „În România nu există educație financiară. Ce facem noi nu este să oferim cursuri de educație financiară clienților, ci să identificăm, evident, alături de ei și în funcțiile de posibilitățile și obiectivele lor, cele mai bune oportunități. Iar cu cât ei aleg să lucreze de la o vârstă mai fragedă cu un consultant financiar, cu atât e mai bine pentru viitorul lor”.

Comision

Rareș Petrea lucrează în special cu fotbaliști: „Asta pentru că iubesc enorm fotbalul”. Printre cei pe care îi consiliază se află și șapte jucători de la FC Bacău: Cîrstean, Cimbru, Andreas Niță, Coajă, Oasenegre, Agapi și Anton. Plus fostul antrenor al Academiei FC Bacău, Vladimir Japalău, actualmente director tehnic la Viitorul Cluj. „Noi intervenim în viața unui sportiv pentru a aduce un plus de valoare. Hai să zicem că suntem un fel de impresari, dar pe partea financiară, cu precizarea că noi nu luăm comision de la cei pe care-i consiliăm. Practic, ei nu ne dau nouă niciun ban. Comisionul este încasat de la companiile cu care lucrăm. De exemplu, dacă facem o asigurare- indiferent că vorbim de asigurare la mașină, la casă etc- comisionul nu e plătit de client, ci de compania cu care vom încheia asigurarea. Și nici nu impunem, ca în cazul agenților de jucători, contracte de exclusivitate. Menționăm toate astea din capul locului”, punctează Petrea.

Alegerea

Și tot din capul locului trebuie menționat cum se pun bazele unei eventuale colaborări. „Totul începe cu analiza. Aceasta are la bază un proces de cunoaștere reciprocă. Discutăm cu persoana respectivă, care ne spune despre ce și-ar dori să facă cu banii, iar noi îi explicăm modul în care lucrează un consultant. În urma analizei putem concepe planuri personalizate, planuri de acumulare în funcție de obiectiv. Noi intermediem servicii financiare, plaja de oferte fiind foarte largă, iar planurile personalizate sunt în funcție de venit, economii, cheltuieli și, evident, obiectiv: o casă, un business etc. Vrei un credit bancar? Decât să umbli dintr-o bancă în alta, pierzând timp, bani și nervi, noi evaluăm toate posibilitățile, oferindu-ți cea mai bună variantă”, spune Rareș Petrea, care ține să precizeze ceva: „Cei cu care discut aleg, firește, dacă vor sau nu să lucreze cu mine. Dar și reciproca este valabilă deoarece nu are rost să concep un plan pe, să zicem, zece ani, cu o persoană care-mi lasă senzația că după un an sau doi va renunța”.

Mesajul

În acest an de activitate, lui Rareș i s-a întâmplat să dea și peste persoane neserioase. „Am discutat, a urmat să ne mai auzim, după care nu au mai răspuns la telefon. Consider că e mai fair să spui că nu ești interesat. Sau că nu ești interesat în acest moment, nu să te ascunzi. Nu e nicio problemă că purtăm zece sau 15 discuții și că nu intermediez nimic și, implicit, nu câștig nimic, dar este o problemă ca după o discuție sau zece, tu să-mi spui că te gândești și că ne vom auzi și apoi să nu mai răspunzi la telefon. E o chestiune de respect. Oricum, astfel de cazuri sunt puține, din fericire”, mărturisește Rareș Petrea, care are și un mesaj pe care-l transmite fiecărui fotbalist cu care discută: „Nu e obligatoriu să lucrezi cu mine, dar e important să lucrezi cu cineva pe partea de consultanță financiară”. Altfel spus, să cheltuiești cu cap banii pe care-i câștigi cu picioarele.