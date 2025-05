Fotbal: Băcăuanul Tudor Coșa, cel mai tânăr portar din istoria primei ligi a României!

La 16 ani și două luni, jucătorul Universității Cluj a intrat în istorie, bătând un record vechi de 53 de ani

Băcăuanul Tudor Coșa face cu adevărat istorie. Iar istoria îl reține pe puștiul de 16 ani și 1,91m, care, începând fotbalul la FC Bacău, a crescut ulterior în cadrul Academiei „U” Cluj, drept cel mai tânăr portar care a jucat vreodată în prima ligă din România.

Debutul lui Tudor în meciul de vineri seara, dintre Dinamo și „U” Cluj, scor 1-3, a făcut să cadă un record vechi de mai bine de 53 de ani, deținut de fostul portar al Politehnicii Iași, Dorin Naste. Dacă Naste a debutat în prima ligă în 1972, la vârsta de 16 ani și nouă luni, Coșa a făcut-o la numai 16 ani și două luni.

Ceea ce este și mai impresionant decât recordul în sine este cadrul în care Tudor, care este și căpitan al naționalei Under 17 a României, a reușit să-l stabilească. Băcăuanul a intrat pe teren în minutul 70 al meciului Dinamo- Universitatea Cluj într-un moment foarte dificil pentru „U”.

Gazdele conduceau cu 1-0, iar „U”, pe lângă faptul că evolua în inferioritate numerică, rămăsese și fără portarul titular, Gertmonas. Antrenorul clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău a avut însă curajul nebun ca, în această situație-limită, să-l arunce în luptă pe Tudor Coșa. Iar curajul a fost răspălătit din plin. Tudor Coșa a făcut un meci mare, cu două intervenții senzaționale în postură de „unu la unu”, contribuind decisiv la remontada lui „U”.

Mai mult, prin această victorie cu 3-1, Universitatea Cluj și-a asigurat prezența la barajul pentru calificarea în cupele europene! „Cea mai mare bucurie din viața mea”, a mărturisit Tudor Coșa, care, la finalul jocului de la București, a dat frâu liber emoțiilor, luându-și în brațe tatăl, fostul campion europen de minifotbal, Gabi Coșa, și plângând în hohote.

„A fost pentru prima dată când am plâns vreodată de bucurie. Simțeam că trebuia să mă descarc deoarece a fost o emoție extraordinară generată de tensiunea acumulată în timpul meciului și de fericirea pe care am simțit-o la final pentru evoluție, pentru rezultat, pentru șansa lui U de a ajunge în Europa și pentru felul în care toți, de la colegi la staff-ul tehnic, ca să nu mai spun de familie, mi-au fost alături”, a dezvăluit Tudor, care a adăugat: „Ulterior am aflat că sunt cel mai tânăr portar din istoria primei ligi. Asta mă face să mă simt mândru, firește, dar și mă ambiționează. Mă obligă”.

În ediția de print a cotidianului Deșteptarea care va apare joi, 22 mai, puteți citi un interviu în care Tudor Coșa mărturisește toate emoțiile trăite cu ocazia debutului său în Superliga, dar și alte aspecte din cariera sa, inclusiv planurile de viitor.