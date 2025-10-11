Fotbal: Băcăuanul Daniele Luncașu, marcatorul României U18 în remiza, 1-1 (1-0), cu Portugalia

FC Bacău are doi jucători selecționați în naționala Under 18 a României care participă în această perioadă la Turneul Celor Patru Națiuni, găzduit de provincia Kocaeli din Turcia.

Este vorba despre atacantul Daniele Luncașu (17 ani) și de fundașul dreapta Mario Bordea (16 ani), ambii cu o evoluție de prim-plan în actuala ediție de campionat a Ligii 2.

Joi, 9 octombrie, la Derince, România U18 a remizat, 0-0, în compania reprezentativei similare a Turciei în întâlnirea de deschidere a competiției. Ambii jucători ai Bacăului au fost trimiși în teren de selecționerul Ion Marin.

Astfel, Bordea a evoluat ca titular, fiind înlocuit în minutul 66 de Costyn Gheorghe (Farul), în timp ce Luncașu a intrat în min. 66, în locul lui Batzula. Sâmbătă, 11 octombrie, „tricolorii” au bifat al doilea joc, încheiat de asemenea la egalitate: 1-1 cu Portugalia U18.

În testul cu lusitanii, Daniele Luncașu, care a jucat titular, s-a remarcat înscriind golul prin care România a deschis scorul în min. 13, lusitanii egalând în min. 74, din penalty, prin Soares. Luncașu a rămas pe teren până la finalul confruntării, în timp ce coechipierul său de club, Bordea a figurat ca rezervă neutilizată.

Ultima partidă a României U18 la Turneul Celor Patru Națiuni din Turcia va avea loc marți, 14 octombrie, de la ora 14.00, contra reprezentativei U18 a Spaniei.