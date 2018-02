Aflat în închisoare, fostul primar al municipiului Bacău este cercetat penal în dosarul finanțării Sport Club Bacău, fiind acuzat de instigare la delapidare. Cercetările în celebrul dosar al finanțării Sport Club Bacău, începute în anul 2016, și în care sunt cercetați inclusiv fostul administrator public al orașului, Leonard Pădureanu, dar și Liviu Goian, ca fost președinte al clubului, au fost extinse, luna trecută, la alte patru persoane, respectiv: fostul primar Romeo Stavarache, acuzat de instigare la delapidare, și cei trei consilieri care au propus între anii 2010 și 2014 mai multe hotărâri de consiliu local prin care se majora capitalul social al SC Sport Club SA – Ilie Bîrzu, George Bogatu și Neculai Nechita – acuzați de complicitate la delapidare. Sechestru pe avere Fostul primar Romeo Stavarache este acuzat că în perioada 2010 – 2014, în calitate de primar al municipiului Bacău și președinte al PNL, l-a determinat pe Leonard Pădureanu să solicite majorări de capital la SC Sport Club Bacău SA și să efectueze plăți pentru echipa de fotbal aparținând Asociației Sport Club Bacău fără a exista vreo relație contractuală între cele două persoane juridice, cauzându-se astfel un prejudiciu de 11,3 milioane de lei municipiului Bacău. Se pare că Stavarache, care-și ispășește în acest moment pedeapsa în Penitenciarul Vaslui (unde a fost închis pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, într-un alt dosar), ar fi fost adus în arestul Poliției Bacău, unde a stat câteva zile, pentru a fi cercetat în acest dosar. Atât asupra averii celor trei consilieri locali, cât și asupra averii fostului primar s-a pus sechestru asiguratoriu. Ce spune Parchetul „Vă aducem la cunoştinţă faptul că numiţii llie Bîrzu, George Bogatu şi Neculai Nechita au calitatea de inculpaţi în cauză, fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 C.pen., cu aplic. art. 309 C.pen., art. 35 şi 77 al. 1 lit. a C.pen. În cauză s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor deţinute de către cei trei inculpaţi. Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată într-un răspuns al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, transmis redacţiei Deşteptarea. Cei trei, Bîrzu, Bogatu şi Nechita, au fost membri în AGA a Sport Club Bacău (Geta Panaite). Dosarul Potrivit anchetatorilor, Leonard Pădureanu este cercetat pentru infracţiunile de delapidare, folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi deturnare de fonduri, iar Liviu Goian (fostul preşedinte al Asociaţiei Sport Club Bacău) este acuzat de infracţiunile de înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, complicitate la delapidare şi deturnare de fonduri. Dosarul a fost întocmit ca urmare a sesizării venite din partea Curții de Conturi. Ce spune Raportul Curții de Conturi? Atât Curtea de Conturi, cât și Camera de Conturi Bacău au realizat controale la cele două entități care purtau numele de Sport Club: Asociația Sport Club (a lui Liviu Goian), fosta Asociație Mesagerul, și, respectiv, SC Sport Club SA (aparținând municipalității băcăuane). Controlul a constatat că SC Sport Club SA a împrumutat Asociația Sport Club în mod nelegal cu sume mari de bani. Conform Raportului de control, între decembrie 2013 și mai 2014, societatea comercială a dat 395.000 de lei către ONG-ul Sport Club, din care au fost restituiți doar 100.000 de lei. Controlul a mai descoperit că mulți antrenori, jucători și alte persoane implicate au primit circa 700.000 de lei drept prime de la Asociația Sport Club pe baza unor convenții civile. Aceleași persoane ar fi primit aceleași sume de bani și de la SC Sport Club SA, pe baza altor documente. Circa 130.000 de lei au fost decontați pentru activități care au avut loc înaintea semnării contractului de finanțare cu municipalitatea. Tot raportul de control spune că Asociația Sport Club a încasat în mod ilegal sume importante din publicitatea de pe stadion, în condițiile în care legea spune că banii respectivi trebuiau încasați de Primărie. Cine trăgea sforile? Atât ONG-ul, cât și societatea pe acțiuni erau controlate de oameni apropiați primarului Romeo Stavarache, unii dintre ei membri de vază ai organizației băcăuane a PNL. De exemplu, în Asociația Sport Club se găsea Claudiu Năstase, pe atunci secretar general al PNL Bacău, sau Gabi Stănică Lupu, la vremea respectivă șeful Direcției de Tineret și Sport din Primăria Bacău. În Consiliul de Administrație al SC Sport Club SA erau Leonard Pădureanu, administratorul public al orașului, Liviu Goian sau Remus Pozînărea. Romeo Stavarache, primar al municipiului Bacău timp de 12 ani, începând cu anul 2004, a fost condamnat, în luna noiembrie a anului trecut, la patru ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunii de luare de mită. Stavarache nu are voie, în următorii trei ani, să fie ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; nu are dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost condamnat. Bani duium, fotbal zero SC Sport Club Bacău SA s-a numit inițial SC FCM Bacău SA. Și a fost înființată în vara lui 2009. Scopul? Crearea unui cadru legal pentru ca echipa de fotbal a orașului, FCM Bacău, finanțată de Dumitru Sechelariu, să treacă în administrarea municipalității. La vremea respectivă, FCM Bacău se afla în liga secundă, însă era creditată cu șanse reale la promovarea în Liga I. Din păcate, ajunsă sub tutela administrației Stavarache, FCM Bacău nu doar că nu a făcut pasul către prima ligă, dar a fost retrogradată în C. La masa verde! Retrogradarea s-a produs ca urmare a deciziei (nejustificate) a municipalității de a retrage echipa în plin campionat, în iunie 2010. Rămasă fără „obiectul muncii” (explicit, fără o echipă de fotbal) societatea deținută de municipalitatea băcăuană, SC FCM Bacău SA nu-și mai avea rostul. Numai că „băieții deștepți” intuiseră bine oportunitățile financiare pe care le puteau dezvolta printr-o astfel de societate-pușculiță. Tot ce aveau nevoie era o nouă echipă de fotbal. Iar aceasta a apărut peste noapte: Sport Club. Gruparea a ființat pe Asociația cu același nume prezidată de Liviu Goian, colegul de partid al lui Romeo Stavarache și a luat locul de C al nou promovatei Mesagerul. În egală măsură, societatea controlată de Primărie, SC FCM Bacău SA și-a schimbat numele în SC Sport Club Bacău SA. Deh, dădea prost ca Sport Club să primească bani de la (nomina odiosa) SC FCM Bacău SA. În ediția 2010-2011, Asociația Sport Club Bacău (condusă de Goian și finanțată într-o proporție covârșitoare de la bugetul local) a dus o luptă crâncenă pentru promovarea în liga secundă cu FCM-ul lui Sechelariu, care, așa cum aminteam, ajunsese în C prin decizia de forță a lui Stavarache & Comp. Lupta pentru promovare a fost câștigată de FCM Bacău. Sport Club a terminat pe 2, în ciuda faptului că SC Sport Club Bacău SA „topise”, prin repetate majorări de capital nejustificate, aproape un milion de euro de la bugetul local. Un milion de euro doar într-un singur an; și acela de C! Povestea a continuat și în sezoanele următoare. În ciuda faptului că „performanțele” fotbalistice au bătut pasul pe loc, sumele au tot crescut. SC Sport Club Bacău SA – reamintim, societatea municipalității – a pompat milioane de lei într-o echipă de fotbal aparținând unei Asociații de drept privat, care, întâmplător sau mai degrabă nu, purta un nume similar: Sport Club Bacău. După arestarea preventivă din 2014 a lui Stavarache, echipa Sport Club (ajunsă între timp în eșalonul secund) a intrat în colaps financiar. Gruparea a început să acumuleze datorii peste datorii, iar vara trecută a dat faliment, dispărând de pe harta fotbalului românesc. Faptele – inclusiv cele de natură penală – au rămas. Și, încep să-i ajungă din urmă pe făptași. (Dan Sion) Fără comentarii "Nu doresc să dau acum declaraţii în presă pentru că dl. Stavarache nu a dat încă declaraţii în dosar", ne-a spus avocata Doiniţa Boană, apărătorul lui Stavarache. Și cei trei consilieri, Bîrzu, Bogatu şi Nechita, pe care i-am contactat telefonic, au refuzat, deocamdată, să comenteze situația. (Cătălina Chifu)

