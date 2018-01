Șase preoți au oficiat joi, 11 ianuarie, o slujbă de pomenire la Rafo Onești, atât pentru cei circa 100 de salariați care mai lucrează în rafinărie, cât și pentru cei care și-au pierdut viața de-a lungul anilor în această întreprindere. Preoții și toți cei prezenți s-au rugat, însă, și pentru ca rafinăria să revină la un regim de funcținare normal. Toate instalațiile rafinăriei au fost stropite, la final, cu agheasmă și binecuvântate. Instalațiile Rafo sunt perfect conservate și pot fi repornite oricând. În ultimele zile, salariații întreprinderii au făcut bec perimetrele acesteia, astfel încât joi, la slujba de sfințire, toți invitații s-au putut convinge de starea în care se află acum rafinăria și de negativismul unor zvonuri care circulă inclusiv în presă. Instalațiile de la Rafo – își amintesc veteranii întreprinderii – nu au mai fost sfințite de la începutul anilor 2000. Acum se pare că inițiativa a aparținut chiar directorului general, Ioan Stanciu. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.