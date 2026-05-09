Fostul director al Salinei Târgu Ocna, inginerul Milea Cernea, a încetat din viață

Comunitatea din Târgu Ocna este în doliu după decesul inginerului de mine Milea Cernea, fost director al Salinei Târgu Ocna și una dintre personalitățile care și-au pus amprenta asupra dezvoltării exploatării saline și a patrimoniului spiritual din subteranul minei.

Potrivit unui mesaj transmis de Salina Târgu Ocna, Milea Cernea a fost unul dintre principalii ctitori ai Bisericii „Sfânta Varvara”, amenajată în subteranul Minei Trotuș, loc devenit în timp un simbol al salinei și un punct de atracție pentru mii de vizitatori și pelerini.

„Prin activitatea, profesionalismul și devotamentul său, a contribuit la dezvoltarea Salinei Târgu Ocna și la realizarea unui loc de suflet pentru toți cei care îi trec pragul”, au transmis reprezentanții salinei.

Cei care l-au cunoscut îl evocă drept un om dedicat profesiei sale și profund implicat în viața comunității, numele său fiind legat de istoria recentă și identitatea salinei din Târgu Ocna.

Conducerea salinei a transmis condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au apreciat pe fostul director.

„Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, se arată în mesajul de rămas-bun publicat de sursa citată.