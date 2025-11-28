Forțele de ordine din Bacău la datorie pentru o minivacanță de 1 Decembrie în siguranță

În perioada 28 noiembrie – 2 decembrie a.c., structurile de ordine și siguranță publică din județul Bacău vor fi mobilizate pentru a asigura cetățenilor o minivacanță de Ziua Națională a României petrecută într-un climat de liniște și siguranță.

Peste 600 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor acționa suplimentar față de dispozitivul curent de ordine, zilnic fiind active peste 90 de autospeciale. Aceștia vor preveni și combate evenimentele care ar putea afecta liniștea publică și vor interveni imediat atunci când sunt sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale.

În paralel, polițiștii vor acționa pe întreaga rețea de drumuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor rutiere, cu accent pe depistarea celor care conduc cu viteză sau sub influența alcoolului. Patrulele pedestre vor fi active zilnic, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale în zonele cu aflux de persoane.

Și jandarmii băcăuani rămân la datorie pe întreaga perioadă a minivacanței. Aceștia vor patrula în mod independent sau integrat pe traseele turistice și în stațiunile Slănic Moldova și Târgu-Ocna, asigurând siguranța turiștilor. De asemenea, vor intensifica măsurile de ordine publică în localitățile Bacău, Moinești, Buhuși, Slănic Moldova, Oituz, Cașin, Comănești, Dărmănești și Tg. Ocna, inclusiv la evenimentele sportive: meciurile de fotbal ACS FC Bacău 2 – ACSM Cetatea 1923 Suceava și meciul de volei feminin C.S Știința Bacău – C.S Știința București.

Prezența jandarmilor are și rol preventiv, pentru informarea și ghidarea turiștilor, menținerea ordinii și prevenirea incidentelor. Se va acorda o atenție sporită operării ilegale cu materiale pirotehnice, al căror folosire neautorizată constituie infracțiune penală, conform Legii nr. 92/2025 care completează Legea nr. 126/1995. Numai articolele din categoria F1 pot fi folosite fără autorizație.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău va gestiona fluxurile mari de persoane, prevenind situațiile care ar putea perturba desfășurarea activităților publice. În plus, jandarmii vor sprijini Inspectoratele Județene din Neamț, Iași, Vrancea și Galați, fiind pregătiți să intervină rapid, 24 de ore din 24.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău va asigura prezența a peste 280 de pompieri militari, pregătiți să răspundă prompt în situații de urgență și să protejeze viețile și bunurile cetățenilor.

Pentru siguranța participanților la evenimente și în spațiile publice, autoritățile recomandă:

folosirea în siguranță a surselor de încălzire;

verificarea periodică a instalațiilor electrice;

evitarea folosirii neautorizate a materialelor pirotehnice;

respectarea indicațiilor organizatorilor și autorităților;

supravegherea copiilor și a bunurilor personale;

adoptarea unui comportament responsabil pe drumurile publice și în natură.

La 1 Decembrie, structurile de arme județene vor participa cu onoare la ceremonialul din Piața Tricolorului, Bacău, în cadrul blocului de defilare, omagiind simbolurile și tradițiile naționale.

Forțele de ordine își reafirmă disponibilitatea și sprijinul permanent, iar cooperarea cetățenilor cu polițiștii, jandarmii și pompierii va contribui esențial la buna desfășurare a evenimentelor. Pentru orice situație, cetățenii pot solicita ajutor direct sau prin apel la 112.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, autoritățile transmit urări de sănătate, liniște și mândrie națională, îndemnând la unitate, responsabilitate și grijă față de comunitate.