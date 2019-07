În perioada octombrie 2018-septembrie 2020, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău este beneficiara unui proiect de mobilitate prin Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021), finanțat prin Granturile SEE (țări donatoare – Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Proiectul este intitulat „Training Teachers to Impact 21st Century Students” și are ca scop identificarea bunelor practici existente la nivel european, atât în sistemele de învățământ din țările donatoare, cât și, prin schimbul de experiență cu participanți, în alte state europene, cu privire la abordări și tendințe actuale în educație.

Beneficiarii direcți sunt 9 formatori care participă la trei cursuri de formare și care, la rândul lor, au obligația de a împărtăși informațiile, noile modele, metode și tehnici dobândite, în cadrul unor cursuri de formare avizate, de 24 de ore, către un grup țintă de 120 cadre didactice din învățământul preuniversitar.

Partenerii CCD Bacău sunt două instituții de formare – Newschool AS (Norvegia) și InterCultural Iceland (Islanda).

Primul curs, intitulat The Teacher as a Change Agent, a fost organizat la Oslo, de către Newschool, în luna decembrie 2018. Așa cum sugerează și denumirea, cursul și-a propus formarea unor formatori care, în mediile educaționale, instituționale în care se întorc, să poată genera schimbări în ceea ce privește interacțiunea dintre profesori, dintre profesori și elevi, dintre profesori și părinți. Conținutul cursului și aplicațiile au fost prezentate, în cele 5 zile, de un formator care este psiholog organizational, designer curricular și transformational, atât pentru mediul academic, cât și pentru mediul de afaceri (capitol management resurse umane)

Obiectivele cursului asumate au vizat construirea de „echipe ale schimbării“, dezvoltarea competenţelor necesare pentru implementarea practicilor inovatoare în instituții de învățământ, exersarea abilităţilor de facilitator într-un sistem de educaţie centrat pe elev, conceperea și dezvoltarea unui design curricular, prin instrumente şi metode specifice.

Cel de-al doilea curs, Assessment for learning. Creative and diverse assessment methods for education for the 21st century, s-a desfășurat în Borgarnes, Islanda în perioada 3-8 martie 2019 și a fost susținut de către instituția de formare InterCultural Iceland.

Cursul a reunit 26 de profesori din România, Spania, Portugalia, Belgia, Norvegia, Marea Britanie, Croația, Lituania, Italia și a cuprins scurte prezentări teoretice, discuții comparative și o multitudine de activități colaborative cu privire la tipuri de evaluare, cu accent pe valoarea formativă a evaluării și a lucrului pe grupe în contextul nevoii actuale de a dezvolta competențe specifice secolului XXI în rândul elevilor: gândire critică și rezolvare de probleme, abilități de colaborare în cadrul unei echipe, flexibilitate, inițiativă, comunicare orală și scrisă, accesarea și analiza informațiilor necesare realizării unei sarcini, curiozitatea, imaginația și creativitatea.

Un al treilea curs de formare va fi găzduit tot de InterCultural Iceland, având ca temă integrarea elevilor provenind din medii dezavantajate și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Cursul, intitulat Reaching, teaching and keeping our learners. Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners, va avea loc în perioada 3–9 noiembrie 2019 și implică participarea directorului instituției, prof. dr. Gabriel Leahu și a altor doi formatori.

Rezultatele participării celor 9 formatori la cursuri constau în îmbogățirea ofertei de formare a CCD Bacău cu trei cursuri de formare avizate organizate în urma participării directe, în perioada derulării proiectului. Aceste trei cursuri vor constitui baza unui program de formare acreditat, care va fi inițiat în anul școlar 2020-2021.