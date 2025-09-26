Fondurile europene, motor al coeziunii și reformelor în următorul cadru bugetar multianual

Zile pline la Bruxelles pentru europarlamentarul român Dragoș Benea, care a participat la o întâlnire de amploare alături de oficiali ai Comisiei Europene, ai Curții de Conturi a UE și ai Directoratului REGIO.

Discuțiile s-au concentrat asupra perspectivelor Comisiei pentru Dezvoltare Regională (#REGI) în următorul cadru bugetar multianual 2028–2034, abordând modul în care fondurile europene vor continua să susțină dezvoltarea regională și coeziunea între statele membre.

În cadrul dezbaterilor, accentul a fost pus pe rolul strategic al Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului de Coeziune și Fondului pentru o Tranziție Justă.

Potrivit lui Benea, aceste instrumente financiare vor rămâne esențiale pentru stimularea reformelor și reducerea decalajelor economice dintre regiunile Uniunii Europene, contribuind astfel la o creștere echilibrată și sustenabilă pe termen lung.

Viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 va trebui să răspundă provocărilor economice și sociale post-pandemie, dar și tranziției verzi și digitale. Fondurile pentru dezvoltare regională și coeziune rămân piloni centrali pentru susținerea proiectelor care vizează reducerea disparităților dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

Pentru România, implicarea activă a europarlamentarilor precum Dragoș Benea este esențială pentru asigurarea unei alocări adecvate de fonduri europene, astfel încât investițiile să genereze impact real în comunități și să sprijine tranziția către o economie verde și digitalizată.