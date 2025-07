Foișorul cu Lavandă de la Filipești primește oaspeți

Este anotimpul în care lavanda este regină. O întâlnim în multe plantații iar noi, ca în fiecare vară, mergem la prietenii noștri de la Foișorul cu Lavandă din Filipești. Aici, cât vezi cu ochii, te întâmpină o mare de violet și verde, însoțită de o aromă de îți taie respirația.

Povestea din Foișorul cu Lavandă

Totul a început în urmă cu 9 ani, când băcăuanul Sorin Iordache a plantat, împreună cu soția sa, câteva fire de lavandă pe un teren moștenit. De la an la an lucrurile au evoluat, iar astăzi plantația măsoară peste 2.200 de metri pătrați, iar intenția lui Sorin Iordache este de dublare a suprafeței cultivate în următorii ani, evident dacă lucrurile vor merge pe un făgaș normal. Și foarte important, extinderea culturii s-a făcut prin înmulțirea butașilor proprii. Lavanda de la Filipești este angustifolia, soiul Munsted și după recoltare fie este prelucrată în vederea obținerii uleiului de lavandă, fie este uscată și poate fi transformată în pernuțe sau săculeți ca plante aromatice sau chiar în ceai. Uleiul de lavandă din Foișorul cu Lavandă din Filipești este testat an de an la Institutul din Piatra Neamț iar de câțiva ani acest produs este atestat.

Produsele de la Foișorul cu Lavandă

Aici, în fiecare sezon, după recoltare, în primă fază, se produce uleiul esențial cu apă de lavandă, după care începe diversificarea: pe parte de aromoterapie, ceară și lumânări, ceaiuri sau siropuri de lavandă și multe altele, de o calitate superioară, în procesul de producție fiind introduse și alte ingrediente care fac diferența. E mai dificil să exprimi experiența asta prin cuvinte, ea trebuind testată pe simțurile fiecăruia.

Locul în care se deschide o altă lume

Foișorul cu Lavandă din Filipești este locul unde te poți conecta cu natura altfel. Înconjurat de culori extraordinare, de un aer curat și o liniște deranjată doar de cântecul păsărelelor sau zumzetul albinelor ce trebăluiesc din când în când prin lanul cu lavandă. E senzația aceea de liniște și pace, de încărcare cu o energie ce îți deschide o poftă nebună de viață. Nu mai pui că este un loc perfect de imortalizare a unor momente deosebite în fotografii, amintiri de neuitat. De altfel, în această perioadă Foișorul cu Lavandă de la Filipești este luat cu asalt de mulți doritori de frumos. În primul rând semnalăm prezența multor copii care au venit în cadrul activităților de la școala de vară, unde pe lângă activități floristice s-au împrietenit cu niște iepurași, au degustat produse din lavandă, cum ar fi limonadă și biscuiți, cărora le-au dat nota 10.

Cum ajungem la Foișorul cu Lavandă

Fără să ne pierdem în detalii, Foișorul cu Lavandă se află la intrarea în comuna Filipești, prima la dreapta cum vii dinspre Bacău. Urmăriți indicatorul spre Cotul Grosului.

Despre Lavandă

Lavanda este o specie de plante din genul Lavandula, familia Lamiaceae, originară din zona mediteraneeană, sud-estul Indiei şi Africa tropical, fiind un semiarbust peren, ce creşte în tufe dese, cu aspect globulos, având frunze mici, liniar-lanceolate şi flori de culoare albastru-violet.

Numele ştiinţific al plantei ”Lavandula” derivă din latinescul ”lavare” care înseamnă ”a spăla”. În Grecia Antică, Persia şi Roma era utilizată ca parfum de baie şi antiseptic. În medicina budistă şi tibetană se foloseşte pentru tratarea psihozelor şi a nebuniei, iar în Europa şi America se întrebuinţează pentru combaterea anxietăţii şi a insomniei.

Beneficiile Lavandei

Este o planta aromatică și medicinală ale cărei flori conțin ulei volatil, geraniolul, nerolul, lavandulolul – bornel, tanin, cumarine, principii amare, rășini și pectin,etc.

Lavanda este un bun antiseptic natural și te poate ajuta în lupta cu infecțiile bacteriene și fungice, de la nivelul tractului digestiv, dar și de la nivelul pielii.

Substanțele active conferă plantei proprietăți antiseptice, antidepresive, antispastice, carminative, cicatrizante, digestive, tonifiante.

Se poate folosi: intern cat si extern.

•Intern, este utilizat în caz de: hipertensiune, bronșite, astm bronșic, pneumonii de natură virală, răceală, gripă, guturai, hepatite, colecistite acute sau cronice, cistite, pielite, metroragii, insomnii, anxietate, nervozitate, depresie, dermatite, dermatoze, infecții stafilococice și streptococice, dermatita seboreica și multe altele.

•Extern, se foloseste pentru: afecțiuni ale pielii din cauze diverse, abcese, bronșită, contuzii, arsuri, guturai, celulită, depresie, dureri de cap, înțepături de insecte, insomnie, dureri musculare, răni, tuse spasmodică, stres, arsuri solare.

Lavanda se regăsește la loc de cinste în aromoterapie, pentru că induce o stare de relaxare, în panificație, în fabricarea de loțiuni cosmetice, la gătit, în ceaiuri și tincturi.