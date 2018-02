Pelicula “Touch me not” (“Nu mă atinge-mă”) de regizoarea Adina Pintilie a fost distinsă, sâmbătă seară, cu Ursul de Aur și cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut – GWFF Best First Feature Award- la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, informează TVR.

Criticii spun că „Nu mă atinge-mă”, este o investigaţie asupra dorinţei cronice a omului de atingere, de contact, în diversele sale faţete. O femeie şi doi bărbaţi, în căutarea intimităţii. Singurătăţile lor se întâlnesc din întâmplare sau nu, într-o încercare deznădăjduită de a avea contact.

Cu nuditate și sex, filmul a stârnit reacții controversate din partea presei. E la granița dintre documentar și ficțiune, iar regizoarea spune că a vrut să pună în discuție ideile preconcepute despre intimitate, asociată simplist doar cu dragostea și frumusețea.

Producători sunt Monica Lazurean-Gorgan (4 Proof Film) şi Adina Pintilie (Manekino Film). Co-producători sunt Unlimited (Franţa) şi Rohfilm (Germania). „Nu mă atinge-mă” a primit finanţare din partea fondului Eurimages, iar dezvoltarea proiectului cinematografic a fost făcută în Torino Lab, Atelierul Cinefondation şi Binger Lab.

Adina Pintilie s-a născut la Bucureşti pe 12 ianuarie 1980 şi a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, la secţia regie de film, în anul 2008. A devenit cunoscută cu scurtmetrajul “Balastiera #186” şi mediumetrajele “Nu te supăra, dar…” şi “Oxigen”

Filmul nu este pentru oricine

Presa internationala de specialitate a avut aproape numai cuvinte de lauda. The Hollywood Reporter sau Variety au avut cronici laudative, însă, despre ce este filmul?

«O femeie care încearcă să-și vindece frigiditatea plătind un bărbat să se masturbeze în față ei, discutând cu un transsexual meloman, în ședințe cu un terapeut care se străduiește s-o facă să-și elibereze furia, sau discutând în întâlniri succesive cu regizoarea vizibilă printr- un ecran, de partea cealaltă a aparatului de filmat.

Un workshop terapeutic unde bărbați și femei în alb învață să-și descopere partenerul prin privit, pipăit sau vorbind cu sinceritate despre ce simt. Tomas, un tânăr chel (despre care aflăm ulterior că și-a pierdut complet părul la 13 ani), recunoaște că-i vine greu să atingă față lui Christian, un tânăr al cărui corp e diminuat, deformat de boală, cu prognatism și care nu-și poate mișcă singur mâinile că să-și șteargă salivă de la gură» (HotNews).

Anul trecut juriul Berlinalei a acordat “Ursul de Aur” filmului ungar “On Body and Soul”, o poveste de dragoste poetică, semnată de regizoarea Ildiko Enyedi. “Despre trup și suflet” este o poveste de dragoste atipică, între doi introvertiți care descoperă, printr-o întâmplare, că au același vis în fiecare noapte. Endre este directorul financiar al unui abator unde Maria este transferată pentru a se ocupa de controlul calității. Un incident intern îl determină pe Endre să aducă un psiholog care să intervieveze angajații. Află astfel că, în fiecare noapte, ei doi visează același vis. Ceea ce la început părea să fie o întâmplare se transformă într-o frumoasă poveste despre emoție și iubire dar, mai ales, despre doi oameni care învață să-și exprime adevăratele sentimente, în ciuda barierelor pe care și le-au impus ei înșiși.

Premiile acordate la Festivalul Internațional de Film de la Berlin

Ursul de Aur pentru cel mai bun film – “Touch me not”, de Adina Pintilie (România, Germania, Cehia, Bulgaria, Franţa)

Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului – “Twarz”(Mug), de Malgorzata Szumowska (Polonia)

Ursul de argint Premiul Alfred Bauer pentru film care deschide noi perspective – “Las herederas”, de Marcelo Martinessi (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franţa).

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor – Wes Anderson pentru “Isle of Dogs” (Regatul Unit, Germania)

Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă – Ana Brun, pentru “Las herederas” (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franţa).

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor – Anthony Bajon, pentru “La Pričre” (Franţa)

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu – “Museo”, de Alonso Ruizpalacios (Mexic)

Ursul de Argint pentru cea mai bună contribuţie artistică – “Dovlatov”, de Alexey German (Rusia, Polonia, Serbia)