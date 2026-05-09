Festival dedicat copiilor și familiilor, pregătit la Bacău de 1 Iunie; Primăria propune un buget de peste 440.000 de lei

Consiliul Local al municipiului Bacău urmează să dezbată un proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Festivalul Copiilor și al Familiei 2026”, programat în perioada 29 mai – 1 iunie 2026, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

Potrivit documentației inițiate de municipalitate, evenimentul are ca scop promovarea drepturilor copilului, dezvoltarea armonioasă a acestuia și consolidarea relațiilor familiale, prin organizarea unor activități educative, culturale și recreative dedicate copiilor și familiilor.

Programul propus include spectacole artistice și muzicale, reprezentații teatrale, ateliere creative și educative, competiții sportive, jocuri interactive, demonstrații de magie și jonglerii, workshop-uri tematice și concursuri aplicative.

Activitățile ar urma să se desfășoare în mai multe spații publice din municipiu, printre care Piața Tricolorului, Parcul 1 Decembrie 1918, Parcul Trandafirilor, Pasajul Revoluției, Teatrul de Vară „Radu Beligan”, Teatrul Municipal „Bacovia” și Bazinul de Înot.

Municipalitatea intenționează să organizeze evenimentul în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Palatul Copiilor Bacău, instituții de cultură, unități de învățământ, organizații neguvernamentale și voluntari.

Participarea la activitățile incluse în festival va fi gratuită, în limita capacității logistice și organizatorice.

Pentru organizarea evenimentului, inițiatorii solicită alocarea din bugetul local a sumei de 364.000 de lei fără TVA, respectiv 440.440 de lei cu TVA inclus, fondurile urmând să acopere cheltuieli pentru servicii artistice, logistică, sonorizare, scenotehnică, securitate, asistență medicală, promovare și salubrizare.

În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, activitățile programate în aer liber ar putea fi relocate în spații acoperite, precum Teatrul Municipal „Bacovia”, Teatrul de Vară „Radu Beligan”, CAEX sau HUB Orizont.