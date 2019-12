Nu, nu e slogan de campanie. E exact ceea ce le-a scris Elisabeta copiilor cu nevoi speciale de la Centrul de Educație Incluzivă nr.1 din Bacău. A fost o surpriză să constat că o fetiță timidă, venită la concertul nostru caritabil de duminică însoțită de mama ei să aducă o pungă cu jucării și dulciuri pentru copiii care ne așteptau și anul acesta, a dus mesajul mai departe, printr-o scrisoare realizată chiar de ea. „Darurile acestea sunt pentru voi. Să vă jucați cu ele și să fiți fericiți aproape de jucării. Să vă distrați și să vă jucați. Dulciurile să le mâncați cu plăcere și cu bucurie”, a scris micuța noastră băcăuancă cu stiloul, colorând cu cerneala albastră ca marea, inimioarele presărate în jurul titlului „Fericirea voastră contează!“.

Cred că ea a înțeles perfect esența evenimentului nostru caritabil care iată, cu voia bunului Dumnezeu, a ajuns la a cincea ediție. Când vii într-o sală să participi la un asemenea eveniment, o faci pentru că îți pasă. O faci pentru că o parte din tine știe că cei din jurul nostru au nevoie de noi câteodată, și pentru că uitându-te în jur, realizezi că mai sunt și alții ca tine. O faci pentru că sub același acoperiș, timp de câteva zeci de minute, vei lega prietenii, vei acumula amintiri, iar când moșul va veni și la casa ta, vei ști sigur că a fost întâi acolo unde era cea mai mare nevoie de el. Vorbeam cu unul dintre artiștii care au fost alături de noi încă de la început și care, după ce a cântat pe scenă, m-a prins de mână și mi-a zis „cred că ai avut dreptate Dorin. Știi cum mă simt? De parcă sunt între prieteni…”.

Înainte să vă povestesc cum a fost, aș vrea să vă descriu în câteva cuvinte cam ce presupune un asemenea eveniment și de ce cred că trebuie să fim cât mai mulți cei care se implică pentru această cauză. Ai nevoie de o locație. Îi mulțumesc din suflet lui Dudu Timofte, patronul Valhalla, pentru răbdarea cu care a primit titlul imaginar de „cea mai tolerantă gazdă”. 5 ani de eveniment sub acoperișul lor. Ai nevoie de artiști. Acum de sărbători, e cea mai mare nebunie în rândul artiștilor băcăuani. Sunt angajați pentru tot felul de evenimente remunerate, petreceri de final de an, micro-revelioane, etc. Și totuși, și-au rupt din timp pentru a continua tradiția acestui eveniment și pentru a oferi un zâmbet copiilor cu nevoi speciale de la Centrul de Educație Incluzivă nr.1. GRATIS! Am un respect profund pentru implicarea lor (pe 15 decembrie, au cântat pentru dvs: 4 Magic Quartet, Grupa de chitară Artis Daio, Samira Stoleru, Valy Stoleru Band (VSB), Brothers of Rock, Trupa LIKE ONE …și subsemnatul). Ai nevoie de promovarea evenimentului. Cel mai important lucru la un asemenea eveniment e să reușești să convingi cât mai multă lume să participe, iar acest lucru nu se poate întâmpla fără o promovare intensă pe spațiul media. Ai nevoie de o sală plină de oameni frumoși și inimoși. Dacă vrei să existe rezultate, e nevoie să te implici. La început eram cam jumătate de sală plină.

Cu timpul lucrurile s-au schimbat, iar la ultima ediție pot să spun că a fost sala plină și lumea s-a simțit excelent. Da dragilor, iată că a trecut și a cincea ediție a evenimentului nostru caritabil „Hai să le dăruim un zâmbet!”, care adună sub același acoperiș artiști și băcăuani frumoși pentru o cauză nobilă. Am fost la serbarea anuală organizată de centru pentru a le cânta copiilor câteva colinde și pentru a dărui cadourile dumneavoastră.

Cu respect,

Dorin Chirilescu