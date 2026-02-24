Feerie sportivă în lumea artelor marțiale: Qwan-Ki-Do în Bacău

Sala Sporturilor din Bacău a devenit, în perioada 21–22 februarie 2026, epicentrul unui spectaculos eveniment dedicat artelor marțiale, desfășurat sub egida Agenției Naționale pentru Sport. Competiția a reunit peste 500 de sportivi cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, reprezentând 24 de cluburi din întreaga țară.

Evenimentul a adus în prim-plan proba Giao Dau – lupta competițională protejată și controlată, una dintre cele mai spectaculoase și dinamice probe din cadrul disciplinei Qwan-Ki-Do. Pe parcursul celor două zile de concurs, micii sportivi au demonstrat nu doar abilități tehnice remarcabile, ci și spirit de fair-play, determinare și pasiune pentru artele marțiale.

Atmosfera din Sala Sporturilor a fost una electrizantă, emoțiile și entuziasmul participanților, antrenorilor și spectatorilor transformând competiția într-o adevărată sărbătoare a sportului.

Unul dintre loturile care s-au remarcat în mod deosebit a fost cel al orașului Comănești. Sportivii de la CS Valea Muntelui Comănești au avut evoluții excelente, reprezentând cu mândrie întreaga Vale a Muntelui.

Clubul a participat cu un lot de 19 sportivi:

Dobrea Ilinca, Maftei Anisia, Hulită Sofia, Secarea Matei, Secarea Luca, Haineală Cristian, Maftei Mariami, Dobrea Eliza, Milea Maria, Ghiață Marcu, Adam David, Timbru Alesia, Porea Ștefania, Cotfaș Antonie, Chiriac Robert, Bobeica Tania, Plăeșu Delia, Preda Daniel și Bobeica David.

Rezultatele obținute de sportivii comăneșteni confirmă nivelul ridicat de pregătire și dedicarea acestora:

3 medalii de aur

2 medalii de argint

9 medalii de bronz

Performanțele obținute reprezintă un motiv de mândrie pentru comunitatea locală și pentru toți cei care susțin și promovează sportul în Valea Muntelui.

Reprezentanții clubului au transmis felicitări tuturor sportivilor participanți, antrenorilor și susținătorilor care contribuie permanent la dezvoltarea tinerelor talente.

„Qwan-Ki-Do este mai mult decât o disciplină sportivă – este o artă marțială autentică, care formează caractere, cultivă disciplina și respectul.”

Clubul Sportiv Valea Muntelui Comănești adresează, de asemenea, mulțumiri conducerii Primăriei și Consiliului Local Comănești, în mod special domnului primar Viorel Miron, pentru sprijinul acordat și pentru condițiile create care au făcut posibile aceste performanțe.

CS Valea Muntelui Comănești continuă astfel să confirme că pasiunea, munca și susținerea comunității pot transforma tinerii sportivi în adevărați ambasadori ai sportului românesc.