FC Bacău: Under age, Over (footb)all

Echipele U15, U16, U17 și U19 ale Academiei Cristian Ciocoiu se pregătesc de un final de sezon în forță

Under la nivel de vârstă. Over all, din punct de vedere fotbalistic. Ba chiar over the top. După ce a iernat pe locul 1 în competițiile naționale la toate categoriile de vârstă în care se joacă 11 la 11, ACS FC Bacău- Academia „Cristian Ciocoiu” se pregătește de un final de sezon în forță. Cu echipele Under 15, U16, U17 și U19 ca vârfuri de lance. Toate sunt calificate în fazele eliminatorii la nivel de Elite. Iar cireașa de pe tort este prezența formației antrenate de Bogdan Cristea în finala Cupei Național Under 17, cu posibilitatea de a readuce fotbalului băcăuan la nivel de juniori un trofeu național după o așteptare de 17 ani. „Ne bucurăm că avem continuitate atât la nivel de rezultate cât, mai ales, în ceea ce privește progresul jucătorilor noștri”, a declarat Emilian Borulea, coordonatorul Academiei înființate în urmă cu nouă ani. Cu ocazia unui deceniu de existență, FC Bacău va deveni un nume și la nivelul seniorilor de Liga a III-a. Totul, în baza parteriatului încheiat vara trecută, cu divizionara C FC Dinamo Bacău, parteneriat care, din sezonul 2023-2024, prevede ca echipa antrenată de Radu Ciobanu (unul dintre antrenorii ce au pus umărul la fondarea Academiei „Cristian Ciocoiu”) să ființeze în eșalonul al treilea sub denumirea FC Bacău. „Era esențial ca jucătorii Academiei să-și poată continua parcursul în aceleași condiții bune și la nivel de seniori”, a explicat Cristi Ciocoiu.Ținând cont că în cei nouă ani de activitate, ACS FC Bacău- Academia „Cristian Ciocoiu” s-a dezvoltat constant inclusiv la nivel de infrastructură- baza de la Ruși-Ciutea stă mărturie- este clar că viitorul este roz. Și ce altă culoare ar putea ieși atunci când combini albul cu roșul?

De la mic (U15) la mare (U19), „alb-roșii” calcă totul în picioare

FC Bacău U15 (antrenor Sergiu Japalău)

În sezonul regulat, echipa antrenată de Sergiu Japalău a participat în Seria 2 a Campionatului de Elite, pe care a încheiat-o pe locul 1, cu 8 victorii din zece și cu un golaveraj de 41-6. În cadrul sferturilor de finală, FC Bacău a fost repartizată în Zona 1, clasându-se pe locul al doilea, la egalitate de puncte, 6, cu FC Brașov- Steagul Renaște. Băcăuanii au învins cu 2-1 acasă pe FC Brașov- Steagul Renaște și cu 2-0 în deplasare pe FC Botoșani, cedând doar partida cu Campionii FC Argeș (scor 0-2). Pentru elevii lui Sergiu Japalău urmează etapa semifinală programată în perioada 5-9 mai, în care vor avea ca adversare Farul Constanța, FC Brașov-Steagul Renaște și FCSB. În Cupa României, FC Bacău s-a oprit în „sferturi”, în fața celor de la Oprimum Alba iulia.

Sergiu Japalău : „Am avut un sezon foarte bun. Am câștigat o grupă din care au făcut parte Csikszereda și Sepsi, două dintre cele mai bune academii din România. Fiecare meci era important și s-a dovedit o provocare pentru copii și pentru mine. Am primit, în schimb, o doză de adrenalină, fiecare antrenament fiind unul plăcut, dar, în egală măsură, eficient. Munca depusă a dat roade. Succesul nostru este și va fi jucătorul. Rezultatul este important, dar și mai important e individul. Ne pregătim acum pentru turul semifinal, unul cu adversari de calibru”.

FC Bacău U16 (antrenor Vladimir Japalău)

Fotbal/ Juniori

Echipa Under 16 a FC Bacău a dominat sezonul regulat al Ligii Elitelor, încheiind Seria 1 pe locul 1, cu următoarea linie de clasament: 11 meciuri, opt victorii, două remize, o singură înfrângere și un golaveraj de +48 (57-9). Și mai categoric s-a dovedit marșul triumfal din play-off, unde elevii lui Vladimir Japalău au fost invincibili, câștigând nouă partide din zece și încheiind pe prima poziție, la distanță de 11 puncte față de Csikszereda. Din această postură, FC Bacău a acces în careul de ași al Campionatului Național la nivel de U16, urmând să întâlnească în confruntarea pentru intrarea în finală cea mai bună echipă din Seria 3, Universitatea Craiova. Semifinala cu Universitatea Craiova va avea loc în dublă manșă, primul joc fiind programat în Bacău, iar returul în Bănie. În Cupa României, FC Bacău s-a oprit în „șaisprezecimi”, remizând, 0-0 cu Rapid București și ratând calificarea în „optimi” la loviturile de departajare.

Vladimir Japalău : „Am copii fantastici, care înțeleg de ce au venit la FC Bacău. Grupul este unul omogen, cu concurență pe posturi, iar faptul că acest grup a știut să revină din situații mai dificile, ne-a ajutat să devenim mai buni. Dispunem și de doi jucători de lot național, Diego Burlacu și Robert Gherasim. Scopul nostru este de a forma jucători de calitate, care să înțeleagă cerințele fotbalului modern. Nu este un secret că vrem să devenim campioni ai Ligii Elitelor, iar dacă vom reuși, va fi un pas foarte mare pentru fotbalul băcăuan”.

FC Bacău U17 (antrenor Bogdan Cristea)

Evoluție-șnur pentru FC Bacău U17 în Seria 2 a Campionatului Național, cu zece victorii din tot atâtea etape, cu un golaveraj 50-7 și, implicit, cu locul 1, care a permis accederea în play-off. Nici aici, gruparea pregătită de Bogdan Cristea nu a cunoscut opreliști, asigurându-și primatul cu o serie de nouă victorii din zece și cu un avans de 19 puncte (1) față de a doua clasată, CSM Galați. Pentru băcăuani urmează etapa eliminatorie, primul joc urmând să aibă loc săptămâna aceasta, pe 5 mai, contra ocupanta locului 1 din Seria 1, Ceahlăul Piatra Neamț. Parcursul fantastic din campionat s-a îmbinat perfect cu cel din Cupa Național U17, unde FC Bacău a ajuns în finala programată pe 27 mai, contra celor de la CSS Craiova. Până în ultimul act al Cupei, „alb-roșii” au trecut de Aerostar Bacău (scor 2-1), CSM Bacău (9-0), CSM Focșani 2007 (7-2), FC Buzău (7-1), LPS Vaslui (4-2) și ACS Transilvania Bistrița (1-1 și 2-0).

Bogdan Cristea : „Am avut un sezon presărat cu multe provocări și satisfacții. Munca depusă în timpul antrenamentelor s-a reflectat în rezultatele și evoluția jucătorilor noștri. Dincolo de succesele obținute, mă bucură progresul și semnalele că unii dintre acești tineri constituie speranțe pentru echipa de seniori. Lupta nu s-a încheiat, ne așteaptă dueluri dificile, dar suntem pregătiți să dăm totul pentru a ne demonstra valoarea și de a ajunge cât mai sus”.

FC Bacău U19 (antrenor Gheorghe Poenaru)

Ca și suratele sale mai mici de vârstă, FC Bacău U19 a încheiat atât Seria din Campionatul Național, cât și pe cea din play-off pe locul 1. În Seria 2 a CN, elevii lui Ghiță Poenaru au câștigat nouă meciuri din zece, având șase puncte avans față de a doua clasată, Aerostar, iar în play-off au câștigat seria cu 43 puncte, patru în plus față de „aviatori”. Pentru FC Bacău urmează un duel eliminatroriu, în… alb și roșu, contra lui CS Dinamo București, pe data de 5 mai.

Gheorghe Poenaru : „Ne pregătim de confruntarea cu Dinamo București. E un joc de calificare, cu un adversar cu o mare experiență la acest nivel de copii și juniori, iar noi, după mutarea nucleului de bază de la U19 la echipa de seniori ce actiivează în Liga a III-a, așteptrăm să vedem la ce nivel ne situăm”.