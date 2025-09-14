duminică, 14 septembrie 2025
FC Bacău și CSM Reșița, remiză albă după un meci tensionat și cu un cartonaș roșu controversat

Deșteptarea

Partida dintre FC Bacău și CSM Reșița, disputată sâmbătă, 13 septembrie, pe stadionul din Bacău, în etapa a VI-a a Ligii 2, s-a încheiat nedecis, scor 0-0, după 90 de minute dominate în mare parte de gazde.

Băcăuanii au ratat ocazia de a deschide scorul încă din minutul 3, prin Alexandru Aftanache, al cărui șut de la 6 metri a trecut puțin pe lângă vinclu. Mitrică și Pavel au încercat și ei să spargă blocajul defensiv al reșițenilor, dar fără succes.

Momentul-cheie al meciului a venit în minutul 27, când arbitrul Eduard Ioniță a luat o decizie controversată: după ce Elton da Silva a fost faultat dur de Aftanache și a cerut cartonaș galben pentru adversar, „centralul” i l-a arătat chiar lui brazilianului, aflat deja pe un avertisment. În doar câteva secunde, Elton a primit două cartonașe galbene și a fost eliminat, lăsând Reșița în inferioritate numerică.

Cu un om în plus, FC Bacău a presat constant, mai ales după pauză. Pavel a trimis cu capul pe lângă (54’), Cîrstean a încercat un voleu spectaculos, iar Mitrică a irosit mai multe șanse clare, inclusiv în minutele de prelungire, când reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Reșița a replicat târziu, printr-un șut al lui Dudea deviat nefericit de un coechipier (85’).

În ciuda dominării și a numeroaselor oportunități, băcăuanii nu au reușit să înscrie, iar tabela a rămas neatinsă până la final.

FC Bacău obține astfel doar un punct, deși a jucat peste o oră în superioritate numerică, în timp ce CSM Reșița pleacă mulțumită cu o remiză muncită, după un meci în care arbitrajul a fost în centrul atenției.

