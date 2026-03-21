FC Bacău bate (și) Tunariul și își continuă turul de forță

Învingători în prima etapă din play-out cu scorul de 1-0 ca urmare a golului marcat în min. 72 de Alecu Aftanache, „alb-roșii” au ajuns la 11 rezultate utile la rând în campionat

FC Bacău ține apăsată pedala de accelerație. Și continuă seria de rezultate utile cu care a dominat partea a doua a sezonului regular din Liga 2. Sâmbătă, în prima etapă din play-out, „alb-roșii” au învins cu 1-0 pe CS Tunari, ajungând la al 11-lea rezultat pozitiv consecutiv.

Reușita îi menține în fruntea Grupei B a play-out-ului, la egalitate de puncte cu CSM Reșița, pe care o vor înfrunta runda viitoare, în deplasare. OK, victoria contra Tunariului s-a materializat mai greu. Dar a fost justă. Și a premiat insistența băcăuanilor, în special în partea a doua a întâlnirii derulate sâmbătă, la Ruși Ciutea, în fața unei asistențe extrem de modeste; sub 200 de suflete.

Aflată cu un picior în Liga 3, Tunariul, care venea după patru meciuri la rând fără înfrângere, a avut posibilitatea de a debloca tabela în min. 17, atunci când a beneficiat de un penalty acordat pentru un henț comis de Cîrstean la centrarea lui Mustacă. Numai că golgheterul oaspeților, Dragu, a executat slab lovitura de la 11 metri, șutând pe lângă bara din dreapta a porții apărate de Anton. FC Bacău a preluat inițiativa, însă până în pauză nu a creat emoții la poarta adversă decât în min. 43, atunci când reluarea lui Forisz, urcat în atac, a fost blocată de baricada ridicată în apropierea buturilor lui Moroz. Gazdele și-au intensificat intențiile ofensive în mitanul secund.

Șarje individuale periculoase pe benzi, în special cele ale lui Relu Pavel, Aftanache și Mitrică, multe centrări bune, cu precădere ale lui Abel Coajă, nicio modificare pe tabelă. Mai mult, la singura fază periculoasă a Tunariului, echipa antrenată de Dinu Todoran putea da lovitura, contrar cursului jocului, însă Pavel, repliat, a respins în min. 67 de pe linia porții șutul lui Gabi Dumitru. 0-1 ar fi fost nedrept. Iar 1-0 a venit, în sfârșit, în minutul 72. Fiind prefațat, zece minute mai devreme, de execuția de finețe cu care Gabi Cîrstean, de la limita careului a trimis balonul în transversală.

Dacă nu i-a ieșit ca finalizator, Cîrstean, al doilea golgheter stagional al FC Bacău după Pavel, a ieșit perfect la rampă în calitate de creator. În min.72, o excelentă diagonală a sa a permis lui Alecu Aftanache să dribleze din preluare adversarul direct și să reia apoi fulgerător, sub transversală, fără șanse pentru Moroz, mingea pe care scria 1-0. A zecea victorie din acest sezon a Bacăului. Și, așa cum spuneam, al 11-lea rezultat pozitiv consecutiv. Piciorul rămâne, așadar, pe accelerație. Și nu e loc prea devreme pentru frână. Nici măcar în fieful Reșiței. Nu?

FC Bacău: Anton- Bordea (min. 82 Burlacu), Forisz, Juric, Coajă- Moise (min.46 Chirilă), Albu (min. 46 R. Ciobanu), Cîrstean- P. Petre (min. 46 Mitrică), A. Pavel, Aftanache.

Rezultatele primei etape din play-out-ul Seriei B : CSM Reșița- Olimpia Satu- Mare 2-0., FC Bacău- CS Tunari 1-0, CS Afumați- CSC Șelimbăr 0-1, Concordia Chiajna- CSC Dumbrăvița 1-0.

Clasamentul Grupei B din play-out : 1) CSM Reșița 36p. (golaveraj 2-0), 2) FC Bacău 36 p. (1-0), 3) Concordia Chiajna 27p. (1-0), CS Afumați 27p. (0-1), 5) CSC Dumbrăvița 25p., 6) CSC Șelimbăr 1599 23p., 7) CS Tunari 16p., 8) Olimpia Satu Mare 14p..

Programul etapei viitoare: 4 aprilie, ora 11.00 : CSM Reșița- FC Bacău (în direct pe youtube FRF TV, Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr- Concordia Chiajna, CS Tunari- CS Afumați.