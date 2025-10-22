Fără fermieri, Europa moare de foame!

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, s-a aflat printre miile de fermieri veniți din toate colțurile Europei pentru a protesta la Strasbourg, în fața Parlamentului European. Manifestația a fost organizată de COPA-COGECA, cea mai importantă organizație care reprezintă interesele fermierilor și cooperativelor agricole din Uniunea Europeană.

Participarea lui Claudiu Târziu a fost un gest de solidaritate cu agricultorii români și europeni, care se confruntă cu dificultăți tot mai mari în contextul noilor propuneri de reformă agricolă avansate de Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen.

Noua Politică Agricolă Comună (PAC) prevede reduceri semnificative de buget și impune reguli suplimentare care, potrivit fermierilor, dezavantajează fermele mici și mijlocii – în special pe cele din Europa Centrală și de Est.

„Noua politică agricolă propusă de Comisia von der Leyen taie din buget și nu este echitabilă. Trebuie să ne unim forțele și să nu acceptăm această direcție care lovește în miezul Europei – fermierii care ne hrănesc”,

a declarat Claudiu Târziu în fața protestatarilor.

Liderul conservator a subliniat că prioritatea Uniunii Europene ar trebui să fie prosperitatea cetățenilor, nu finanțarea conflictelor externe sau semnarea de acorduri comerciale care subminează agricultura europeană. El a criticat în mod special acordul Mercosur, care permite importuri masive de produse agricole din afara UE, fără ca acestea să respecte aceleași standarde de calitate și protecție a mediului.

„O Comisie responsabilă ar trebui să susțină prosperitatea, nu înarmarea. Dar această Comisie alege să finanțeze războiul, să semneze acorduri păguboase și să îndepărteze fermierii vârstnici – cei care încă lucrează pământul cu trudă și iubire, mai ales în România. Europa trebuie să revină la esența ei: muncă, respect și solidaritate. Fără securitate alimentară, nu există niciun fel de securitate!”,

a mai afirmat Târziu.

În contextul manifestațiilor de la Strasbourg, europarlamentarul român a lansat un apel la unitate între fermierii din toate statele membre și la o reformă echitabilă a Politicii Agricole Comune, care să țină cont de specificul național și de realitățile economice din teren.

Claudiu Târziu a anunțat totodată că va iniția o serie de consultări cu reprezentanții organizațiilor agricole din România și din alte țări europene, pentru formularea unei poziții comune în Parlamentul European, cu scopul de a respinge actuala variantă a noii politici agricole.

„Acțiunea Conservatoare va continua să apere drepturile fermierilor, ale producătorilor locali și ale comunităților rurale. Munca pământului este o vocație și o temelie a civilizației europene. Fără fermieri, Europa moare de foame!”,

a încheiat europarlamentarul român.