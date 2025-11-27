Falcă Matheo (CS Nautica Bacău) selecționat în Echipa României de înot (juniori II)

La sfârșitul acestei săptămâni, mai precis în perioada 29-30 noiembrie 2025 se vor desfășura la Sopron (Ungaria) întrecerile Concursului Țărilor Central Europene competiție rezervată juniorilor II (14 ani) acolo unde Federația Română de Natație și Pentatlon Modern va deplasa un număr de 20 de sportivi (10 fete și 10 băieți) cei mai buni din țară la categoria lor de vârstă.

Bacăul va fi reprezentat la această importantă competiție internațională de FALCĂ MATHEO, sportiv legitimat la CS NAUTICA BACĂU, antrenat de POPA ALEXANDRU care va înota în probele individuale 100m fluture și 200m fluture și în probele de ștafetă cu Echipa României.

Urăm succes sportivului nostru și îl felicităm pentru convocarea în Echipa României.

Ovidiu Galeru – coordonator CS Nautica Bacău