O întâmplare petrecută la începutul lunii ianuarie din acest an demonstrează că știrile false pot avea oricând efecte dramatice. Bine, asta nu mai trebuia demonstrat, însă întâmplarea merită să fie povestită măcar pentru că ilustrează cât de ușor o știre reală se poate transforma în știre falsă care să aibă un efect de taifun asupra piețelor financiare. Pe scurt, pe 9 ianuarie, moneda sud africană, randul, a înregistrat o scădere subită cu un procent pe la ora unu după-amiază. Nimic nu anticipa această depreciere, cum nimic nu a anticipat faptul că, zece minute mai târziu, cursul și-a revenit. Care este explicația? Ei bine, în jurul orei 13.00 (ora Africii de Sud) pe piețele internaționale au ajuns rapoarte cum că președintele Jacob Zuma ar fi demisionat. Randul a început să fie speculat pe baza informațiilor că un nou guvern, condus de liderul Congresului Național, Cyril Ramaphosa, este pe cale să preia Puterea. Dar raportul s-a dovedit fals. Zuma nu demisionase. Moneda națională a revenit la cotațiile anterioare. Unde s-a produs confuzia? Se presupune că algoritmii care citesc știrile pe baza cărora softurile de trading fac tranzacțiile au făcut o confuzie. Pentru că, într-adevăr, a existat o știre despre Zuma, care ar fi fost pierdut. Numai că nu era vorba de Jacob Zuma, ci de numele de cod al misiunii spațiale prin care una dintre companiile lui Elon Musk – Space Exploration Technologies Corp- trebuia să lanseze un satelit militar. Misiunea a eșuat, însă. Când o telegramă care cita un consilier parlamentar spunând că „s-a pierdut Zuma” a ajuns la softurile de citire și interpretare s-ar fi produs o confuzie. Cum, probabil, există o clauză condițională de deschidere a unor tranzacții în cazul în care se schimbă regimul din Africa de Sud, aceasta a fost executată, ceea ce a generat o cascadă de alte tranzacții automate până când un operator uman a intervenit în sistem și a făcut corecțiile necesare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.