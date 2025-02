Expoziție de produse și competiție de planuri de afaceri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Societatea Antreprenorială Studențească a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (SAS-UBc) a organizat vineri, 07 februarie 2025, în hub-ul de antreprenoriat și inovare al universității, evenimentul de închidere al proiectului „Simulated Enterprises in Food Industry at the „Vasile Alecsandri” University of Bacău” (SEiFI@UBc).

Evenimentul a constat într-o expoziție de produse alimentare și prezentarea planurilor de afaceri realizate de 4 echipe de studenți care au lucrat, în perioada octombrie 2024 – februarie 2025, la crearea a 4 firme de exercițiu în industria alimentară: Colorvita, Nutriland, Nutritiva și Sweetland.

În această perioadă, pe parcursul implementării proiectului SEiFI@UBc, studenții din grupul țintă au participat la workshop-uri de formare antreprenorială în ceea ce privește identificarea ideii de produs, conturarea strategiei de marketing și publicitate, precum și construirea unui plan de afaceri.

În urma acestor workshop-uri s-au format 4 echipe mixte de studenți de la toate cele 5 facultăți ale universității, care au creat cele 4 firme de exercițiu și au lucrat la obținerea produselor propuse. Activitatea de micro-producție s-a desfășurat în laboratoarele Facultății de Inginerie, echipele de studenți fiind coordonate de cadre didactice ale acestei facultăți, după cum urmează: Irina Alexa, Luminița Grosu, Oana Patriciu și Mirela Suceveanu, pentru echipele Nutriland și Sweetland, respective Alisa Aruș, Ana-Maria Georgescu, Diana Mirilă, Gabriela Muntianu, Nicoleta Platon și Ana-Maria Roșu, pentru echipele Colorvita și Nutritiva.

Pe parcursul implementării proiectului, mentoratul și evaluarea activității studenților a fost asigurată de patru reprezentanți ai mediului antreprenorial, Alexandru Blănaru (Mentor Academy), Ionela Niculiță (Proconcord S.R.L), Roxana Tocilă (Oranjeria cu idei), respectiv Vlad Gliga și Ionuț Amariei (Rubik Hub).

Activitățile acestui proiect se înscriu în demersurile Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UBc de a încuraja dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale studenților prin crearea unui ecosistem de întreprinderi simulate la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și întărirea parteneriatului dintre mediul academic și mediul economic.

Proiectul „Simulated Enterprises in Food Industry at the „Vasile Alecsandri” University of Bacău” a fost derulat în cadrul programului Universitatea Antreprenorială, finanțat de către Romanian-American Foundation.