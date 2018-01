Subfiliala din Măgirești a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a vernisat la Școala Gimnazială din centrul comunei o expoziție de facsimile după documente care ilustrează principalele momente ale istoriei poporului Român. Expoziția spune președintele subfilialei, profesorul Constantin Dospinescu, vicepreședinte al Filialei județene Cultul Eroilor – este dedicată aniversării a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, dar și Centenarului Marii Uniri din 1918. Evenimentul a fost marcat printr-un program artistic pregătit de profesorii și elevii școlii, care au pregătit o scenetă în care au fost evocate principalele personalități ale Unirii Principatelor, au fost recitate poezii și au fost interpretate cântece patriotice. La finalul vernisajului participanții s-au prins în Hora Unirii. Expoziția a fost transferată în localul primăriei din Măgirești, unde poate fi văzută o perioadă mai lungă de timp. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.