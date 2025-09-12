Expoziția „Dinastia ruginii” a artistului ION VĂSÂI

Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău organizează expoziția de artă contemporană „Dinastia ruginii” (grafică/obiect), semnată de artistul Ion Văsâi. Evenimentul va avea loc joi, 18 septembrie 2025, începând cu ora 16:00, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”.

„Dinastia ruginii” este o expoziție inedită care explorează texturi și forme inspirate de procesul de oxidare și de trecerea timpului. Lucrările lui Ion Văsâi, realizate prin tehnici mixte, transformă rugina dintr-un simbol al degradării într-un limbaj artistic plin de forță și semnificație.

Expoziția va fi prezentată de Adrian Jicu și Maria Bilașevschi.

„Trăim într-o lume în care rugina e mare divă. Aceasta își face simțită prezența, deopotrivă, atât în domeniul material, cât și în cel spiritual. Logica ei distructivă este una firească la nivel planetar, nu doar de fragilizare și anihilare, ci mai ales una necesară în plan fizic, dacă privim fenomenul în discuție la o scară mult mai largă, din perspectiva timpului. Omniprezența acesteia în lumea metalului, vegetalului sau umanului, acțiunile ei repetitive, traversând spațiul și timpul, ne duc cu gândul, în mod involuntar, la o moștenire ancestrală, la o adevărată Dinastie a Ruginii, cu bunele și relele pe care le incumbă”, mărturisește artistul Ion Văsâi.

În cadrul evenimentului, va fi lansat albumul de artă cu același nume, Editura Babel, care reunește o selecție a lucrărilor expuse, oferind o perspectivă aprofundată asupra viziunii artistice a lui Ion Văsâi.

Născut în 1953 în Moinești, județul Bacău, Ion Văsâi a absolvit în 1979 Facultatea de Istorie-Filozofie, secția Desen, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, artistul a expus în numeroase galerii din țară și a participat la expoziții internaționale în Albania, Germania, Cehia și Finlanda. A curatoriat peste 200 de expoziții.

Recunoscut de critici pentru forța sa expresivă și inteligența ludică, Ion Văsâi este un maestru al colajului, utilizând o varietate de materiale pentru a crea opere ce explorează arheologia formelor și a motivelor. Lucrările sale se regăsesc în colecții muzeale și private din România și din străinătate.

Vă invităm să descoperiți arta, ineditul și emoția în călătoria vizuală semnată de artistul Ion Văsâi!