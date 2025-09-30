Expoziția-concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei” aniversează cea de-a XXXV-a ediție

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” adresează iubitorilor de artă invitația de a participa la vernisajul Expoziției-concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei, proiect cultural ce atinge în acest an pragul celei de-a XXXV-a ediții. Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie 2025, ora 1700, la Galeriile de Artă „Alfa” și se va bucura de prezența Excelenței Sale, domnul Ion Coșer, Consul General al Republicii Moldova la Iași.

Fiind cea mai longevivă manifestare culturală stabilită între țara noastră și Republica Moldova, „Saloanele Moldovei” reprezintă o dovadă peremptorie a excelenței artistice românești, a capacității instituțiilor de cultură din cele două țări de a organiza programe comune, în numele unui vis, cândva împlinit, și a tuturor elementelor identitare ce privilegiază ideea de românitate.

Organizată împreună cu Uniunea Artiștilor Plastici (UAP) din Republica Moldova, expoziția „Saloanele Moldovei” se vernisează, alternativ, la Chișinău și la Bacău. Conform tradiției, vernisajul va avea loc în prezența unei delegații a co-organizatotului din Republica Moldova, a membrilor juriului și a premiaților prezentei ediții, precum și a reprezentanților instituțiilor partenere din România și Republica Moldova: Ministerul Culturii din Republica Moldova, Primăria municipiului Chişinău, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, Uniunea Artiştilor Plastici din România și Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Bacău.

Cei zece artiști plastici premiați la actuala ediție sunt: Evghenia Goreaceva, Suceava – Premiul Ministerului Culturii al Republicii Moldova; Nina Hamurari, Chișinău – Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România; Dionis Pușcuță, Bacău – Premiul Mihail Grecu al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova; Dan Badea, București – Premiul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Republica Moldova; Octavian Romanescu, Chișinău – Premiul Centrului de Cultură George Apostu, Bacău, România; Sergiu Bădrăgan, Chișinău – Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România; Eudochia Robu, Chișinău – Premiul Consiliului Judeţean Bacău, România; Sergiu Valentin Grapă, Iași – Premiul Direcției Cultură a municipiului Chișinău; Serghei Josu, Chișinău – Premiul Taberei Internaționale Rezidența Tescani, Bacău, România; Monica Carp, Roman – Premiul Primăriei municipiului Chișinău.

Lucrările premiate și cele nominalizate au fost selectate de juriul condus de Dumitru Bolboceanu, vicepreședinte al UAP Republica Moldova, și compus din: Victor Eugen Mihai – artist plastic, director UAPR – Filiala Bacău; Igor Svernei – artist plastic, membru titular al UAP, Republica Moldova; Ovidiu Ungureanu – artist plastic, manager Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău; Florentin Marian Sîrbu – artist plastic, președinte UAPR – Filiala Constanța Unu, manager al Muzeului de Artă Populară din Constanța, Sveatoslav Buza – artist plastic, membru titular al UAP, Republica Moldova și Cornelii Bulat – artist plastic, membru titular al UAP, Republica Moldova.

Cuprinzând 222 lucrări de pictură, grafică, fotografie, sculptură, artă decorativă și tehnică fotografică/ digitală, realizate de artiști din România, Republica Moldova și diaspora, expoziția va fi deschisă publicului până în data de 9 noiembrie a.c..

Intrarea este liberă, în limita spațiului disponibil.

Vă așteptăm!