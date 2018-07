Conducerea Companiei Regionale de Apă Bacău solicită ajutorul unui expert care să dea verdictul în cazul problemelor ce au declanșat avaria produsă la conducta de aducțiune apă brută de la Barajul Poiana Uzului, în zona subtraversării căii ferate din localitatea Dărmănești. Expertiza tehnică este o măsură care s-a instituit după ce mare parte a Bacăului a rămas o săptămână fără apă.

“În ultima ședință de Consiliu Local am fost întrebată ce punct de vedere am cu privire la cauza avariei. Eu am răspuns că urmează să facem o expertiză, iar expertul atestat să ne spună dacă este vorba despre eroare de proiectare, eroare de execuție sau de eroare de exploatare. Asta urmează să se stabilească! Noi am făcut licitație pe SEAP, iar un expert specializat va solicita toate informațiile necesare, o să le analizeze și o să spună care a fost cauza avariei și să ne atesteze pe lucrare”,

Nina Chiper, director interimar la Compania Regionala de Apă