Exercițiu de amploare la Barajul Valea Uzului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău a desfășurat un exercițiu complex la Barajul Valea Uzului, cu scopul de a testa capacitatea de reacție și eficiența intervențiilor în situații de risc ridicat.

Scenariul a presupus apariția unor fisuri la baraj și evacuarea preventivă a populației din satul Sălătruc, ceea ce a implicat mobilizarea tuturor structurilor cu rol de sprijin.

La activitate au participat, alături de ISU Bacău, Instituția Prefectului județului Bacău, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare”, Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Administrația Bazinală de Apă Siret, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean, Agenția pentru Protecția Mediului, Primăria orașului Dărmănești prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență și Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău.

Exercițiul a urmărit perfecționarea mecanismelor de cooperare interinstituțională, verificarea capacității de reacție a forțelor de intervenție și antrenarea autorităților responsabile pentru gestionarea riscurilor simulate. Totodată, a oferit posibilitatea de a evalua punctele forte și aspectele ce necesită îmbunătățire, consolidând pregătirea pentru situații reale de urgență.

„Astfel de exerciții reprezintă o componentă esențială a pregătirii pentru protecția populației și a infrastructurii critice. Ele ne ajută să optimizăm procedurile și să întărim colaborarea dintre instituții, pentru ca răspunsul în caz de nevoie să fie rapid și eficient”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a anunțat că va continua organizarea unor astfel de activități, menite să crească nivelul de siguranță al comunității.