Exercițiu complex la Salina Târgu-Ocna: intervenție simulată în cazul unei alunecări de teren

În adâncul dealurilor din zona Târgu-Ocna, acolo unde galeriile de sare se întind pe kilometri întregi, liniștea obișnuită a fost înlocuită, pentru câteva ore, de agitația unui amplu exercițiu de intervenție. Joi, 26 martie, mai multe structuri de intervenție au participat la o simulare menită să testeze reacția autorităților în cazul unei alunecări de teren care ar putea afecta activitatea Salinei Târgu-Ocna.

Exercițiul a fost organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău și a avut ca punct central scenariul producerii unei alunecări de teren în zona obiectivului exploatat de Societatea Națională a Sării S.A. – SALROM – Sucursala Salina Târgu-Ocna.

Un scenariu realist

Potrivit scenariului, o alunecare de teren ar fi afectat zona salinei, punând în pericol activitatea și siguranța persoanelor aflate în subteran. În aceste condiții, a fost necesară mobilizarea rapidă a echipelor de intervenție pentru protejarea oamenilor, limitarea efectelor și coordonarea operațiunilor de salvare.

Prima intervenție a revenit operatorului economic, Salina Târgu-Ocna, care, conform procedurilor legale, acționează inițial în astfel de situații. Ulterior, în funcție de evoluția scenariului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a intervenit pentru misiuni de căutare și salvare, acordarea primului ajutor calificat și aplicarea măsurilor de protecție pentru populație.

Mobilizare amplă

Exercițiul a reunit numeroase instituții și structuri operative, printre care:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău

Societatea Națională a Sării – SALROM – Salina Târgu-Ocna

Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău

Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău

Inspectoratul Județean în Construcții Bacău

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Bacău

Serviciul de Ambulanță Județean Bacău

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu-Ocna

La exercițiu au participat și organizații neguvernamentale, precum Asociația Betania Bacău, prin Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), dar și Asociația Salvatorilor Voluntari 4×4, care a contribuit la simularea intervențiilor în teren dificil.

Testarea cooperării și a comunicațiilor

Pe parcursul exercițiului au fost verificate procedurile de intervenție, modul de comunicare cu persoanele aflate în subteran și coordonarea dintre instituțiile implicate. De asemenea, au fost testate mecanismele de colaborare între autorități, operatorul economic și organizațiile de sprijin.

Astfel de exerciții sunt esențiale pentru antrenarea structurilor operative în gestionarea situațiilor de urgență la obiective cu risc specific, cum este o exploatare minieră. Ele contribuie la reducerea timpului de reacție și la îmbunătățirea deciziilor luate în teren.

Lecții pentru intervențiile reale

Reprezentanții ISU Bacău subliniază că desfășurarea unor astfel de simulări consolidează capacitatea de răspuns a instituțiilor și evidențiază importanța colaborării eficiente între toate structurile implicate.

În același timp, exercițiul a demonstrat rolul esențial al cooperării dintre operatorul economic, autoritățile publice și organizațiile de sprijin în protejarea vieții, a bunurilor și a mediului.

La final, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău a mulțumit tuturor instituțiilor și partenerilor implicați pentru profesionalismul și implicarea activă în desfășurarea exercițiului.

Experiența acumulată în urma acestei simulări va fi folosită pentru perfecționarea procedurilor de intervenție și pentru consolidarea capacității de reacție în cazul unor situații reale de urgență.