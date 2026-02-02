Exclusiv / Atletismul băcăuan, apreciat și sprijinit de Japonia

Asociația Sportivă și Culturală Japonia- România (JRSCA) a încheiat un parteneriat menit să asigure susținere financiară, de consiliere și logistică grupei de performanță antrenată de profesorul Cristi Nemțeanu la SCM Bacău și CSȘ Bacău

Atletismul băcăuan continuă să scoată rezultate de mare impact internațional. An de an, competiție de competiție. Și la toate categoriile de vârstă. În cele mai multe din cazuri, marea performanță nu este apreciată la justa valoare pe plan local. În compensație, își scot pălăria străinii.

O dovedește și Asociația Sportivă Culturală Japonia- România (JRSCA), condusă de Kunitomo Someya, „un japonez care este mai român decât mulți dintre români”, ca să-l cităm pe antrenorul SCM și CSȘ Bacău, Cristi Nemțeanu.

Nu întâmplător Kunitomo a avut, o bună bucată de timp, ca fotografie de copertă a propriei pagini de facebook o imagine cu Athletic Park, complexul sportiv care permite, în sfârșit, atletismului băcăuan (și nu numai) să treacă la un alt nivel în ceea ce privește condițiile de pregătire. JRSCA a încheiat recent un parteneriat menit să asigure susținere financiară, de consiliere și logistică grupei de atleți de performanță antrenată de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău și CSȘ Bacău.

„Este un sprijin foarte important pentru noi, inclusiv din punct de vedere moral, nu doar economic și logistic”, a declarat profesorul Nemțeanu, care se cunoaște cu reprezentantul JRSCA de mai bine de un deceniu.

Mai exact, din 2015, atunci când sportiva antrenată de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM, Georgiana Aniței s-a laureat campioană mondială de junioare 2 la triplusalt în Columbia.

„Kunitomo Someya ne-a și invitat, pe mine și Georgiana în Japonia, cu ani în urmă, pentru a participa la unele competiții, însă, din păcate, în perioada respectivă Geo susținea examenul de Bacalaureat și nu am putut onora invitația. Sperăm ca pe viitor atleții noștri să concureze în Japonia, mai ales că și în acordul de parteneriat este stipulată o astfel de prevedere”, a mărturisit Cristi Nemțeanu, care a păstrat, în toți acești ani, legătura cu Kunitomo Someya.

Deocamdată, partea japoneză s-a implicat acoperind financiar costurile unui cantonament, asigurând echipament sportiv și plătind taxa de participare la Memorialul „Dorin Melinte” de la finalul acestei săptămâni.

„Contează mult, mai ales la început de an, când bugetele cluburilor sunt în mare suferință”, a precizat antrenorul Nemțeanu, care, weekendul trecut, a participat cu o parte din grupa de performanță la etapa a doua a Campionatului Național de Seniori, Tineret, U18 și U16 de la București. Rezultatele? Ca de obicei, foarte bune.

Astfel, Adnana Vrînceanu a câștigat proba de 200 m la Senioare și a ocupat locul secund la 60 m Tineret, Alessia Burcă s-a clasat prima la 400 m U18, Amelia Negulescu s-a impus la triplusalt U18, trecând a doua linia de sosire la 60 metri garduri U20, iar Sophia Falcă s-a poziționat a doua în întrecerea de triplusalt U16. Rezultate obținute, firește, în numele Bacăului, al CSȘ și SCM, dar și în numele Japoniei și al JRSCA. Omigoto!