Volei Alba Blaj- Știința Bacău (sâmbătă, ora 18.00/ netelevizat)

Așa cum spune și titlu: examen dur pentru studentele Științei. De fapt, cel mai dur al sezonului de toamnă. Sâmbătă, băcăuancele se deplasează în fieful campioanei, Volei Alba Blaj. Totul este de partea echipei ardelene: terenul, valoarea lotului, statistica și clasamentul. A admis-o și antrenorul Științei, Florin Grapă, chiar dacă vorbim de un derby ce aduce față în față primele două clasate: „Ne așteaptă un meci greu. Blajul este o echipă bună și are prima șansă. Asta nu înseamnă că nu vom face tot ceea ce depinde de noi”. Din păcate, pe lângă atuurile gazdelor, studentele se confruntă și cu o importantă problemă de lot. Accidentată la mușchii din zona cotului drept, Alexandra Dascălu nu a evoluat deloc sâmbăta trecută, în victoria de 3-0 cu Belor Galați, și are șanse mici spre deloc pentru a juca la Blaj. „Alexandra și-a mai revenit, dar rămâne indisponibilă. Ceea ce-mi dă dureri de cap este că săptămâna viitoare avem de disputat prima manșă a Cupei Challenge, în Portugalia, și nu știu în ce măsură ea poate fi recuperată”, a declarat Grapă, care va miza în continuare pe cealaltă franțuzoaică din lot, Kim Nowak, ca „universal”, păstrând pe extreme cuplul Denisa Rogojinaru -Slavina Koleva. Blajul se prezintă la meciul cu Știința după victoria din campionat cu Dinamo ce a adus-o în postura de lideră solitară, dar și după înfrângerea (a doua la rând) suferită miercuri, acasă, cu 0-3, în Liga Campionilor, în fața italiencelor de la Carraro Imoco Conegliano. OK, Știința nu e Conegliano. Adică vice-campioana Europei. Dar, așa cum spunea și Grapă, nici nu va merge în Ardeal dinainte învinsă. Păcat doar că, o dată în plus, TVR a ales să ignore cel mai important meci al etapei, îndreptându-și atenția aiurea.

Programul complet al etapei a noua (sâmbătă, 30 noiembrie): Belor Galați- CSM Târgoviște (vineri, 29 noiembrie, ora 14.00, TVR 3), FC Argeș – Dinamo București, CS Medgidia- CSO Voluntari, Volei Alba Blaj- Știința Bacău, U NTT Data Cluj- Rapid București. CSM Lugoj stă.

Clasamentul Diviziei A1

1 Volei Alba Blaj 7 7 0 21-1 21p.

2 Știința Bacău 7 6 1 19-4 18p.

3 Dinamo București 7 6 1 18-6 18p.

4 CSM Târgoviște 7 5 2 17-7 15p.

5 Belor Galați 8 5 3 15-11 15p.

6 CSM Lugoj 8 4 4 16-15 13p.

7 FC Argeș Pitești 7 3 4 11-15 8p.

8 CS Medgidia 7 2 5 10-16 6p.

9 U NTT Data Cluj 7 1 6 5-19 3p.

10 Rapid București 8 1 7 6-23 3p.

11 CSO Voluntari 7 0 7 0-21 0p.