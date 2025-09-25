EVERGENT Investments- Raport curent convocare AGOA și AGEA

Raport curent conform: Legii nr. 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018 Data raportului: 25.09.2025 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, categoria Premium

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Eveniment important

Convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 29/30 octombrie 2025

Consiliul de administrație a hotărât convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments pentru data de 29/30 octombrie 2025, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele două Adunări sunt invitați toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 16 octombrie 2025.

Printre cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi ale Adunărilor generale se regăsesc:

Adunarea generală extraordinară:

1.1. Aprobarea unei Operațiuni de răscumpărare a unui număr maxim de 43.300.000 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în următoarele condiții:

a) Compania va răscumpăra acțiuni atât în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „stock option plan” (SOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei. b) Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 43.300.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, astfel:

maximum 26.000.000 acțiuni, reprezentând 2,92% din capitalul social, vor fi răscumpărate în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor;

maximum 17.300.000 acțiuni, reprezentând 1,94% din capitalul social, vor fi răscumpărate pentru SOP;

Prețul minim pe acțiune va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. Prețul maxim pe acțiune va fi de 3 lei. Operațiunea de răscumpărare se va desfășura în cursul exercițiului financiar 2026.

1.2. Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 89.082.859,2 lei la 86.410.373,4 lei, respectiv cu suma de 2.672.485,8 lei, ca urmare a anulării unui număr de 26.724.858 de acțiuni proprii dobândite de către Companie.

Adunarea generală ordinară:

2.1. Aprobarea numirii auditorului financiar al EVERGENT Investments pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2026 și până la 31 decembrie 2027.

Acționarii sunt invitați să consulte toate materialele suport pentru AGEA și AGOA, disponibile pe website-ul www.evergent.ro începând de vineri, 26 septembrie 2025.

Cătălin Iancu

Director general Gabriel Lupascu

Ofițer Conformitate