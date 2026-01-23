Eveniment de tradiție la Târgu-Ocna, dedicat istoriei neamului românesc

Târgu-Ocna va găzdui, vineri, 23 ianuarie a.c., un eveniment cu profundă semnificație istorică și simbolică, intitulat „Tricolor Călător – Unirea face puterea”, organizat în contextul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române și al comemorării a 150 de ani de la trecerea în veșnicie a marelui pașoptist, om politic și patriot Costache Negri.

Manifestarea va avea loc începând cu ora 11:45, la Biserica „Buna Vestire – Răducanu” din Târgu-Ocna, un spațiu cu o puternică încărcătură spirituală și istorică. Evenimentul este dedicat promovării valorilor identității naționale, spiritului unității și solidarității, reafirmând importanța unirii ca fundament al dăinuirii poporului român.

După săvârșirea slujbei de pomenire la mormântul lui Costache Negri, Drapelul Tricolor, cu o lungime impresionantă de 120 de metri, va fi purtat într-un traseu solemn prin oraș, pe următoarele artere:

Biserica „Buna Vestire – Răducanu”

Strada Răducanu

Strada 1 Mai

Strada Costache Negri

Bulevardul Ferdinand I

Piațeta „Costache Negri”

Momentul culminant al evenimentului va fi arborarea Tricolorului în Turnul Primăriei orașului Târgu-Ocna, gest simbolic ce exprimă unitatea, continuitatea și respectul față de istoria și valorile naționale.

Organizatorii invită comunitatea locală și pe toți cei care prețuiesc istoria României să participe la acest eveniment de tradiție, dedicat memoriei, identității și spiritului românesc.