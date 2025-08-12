Europa, actul doi! Ce urmează pentru CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova

Echipele din SuperLiga României își continuă drumul către grupele cupelor europene. CFR Cluj intră cu handicap după 1-2 în Gruia și are nevoie de un meci aproape fără greșeală la Braga. FCSB trebuie să nu piardă, după ce a obținut un 3-2 muncit cu Drita. Universitatea Craiova pornește dintr-o poziție cât se poate de confortabilă, după ce s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Spartak Trnava, însă accentul cade pe evitarea capcanei relaxării.

La nivel de probabilități, tabloul este destul de tranșant: casele de pariuri văd FCSB și Universitatea Craiova ca fiind practic cu un pas în play-off, în timp ce șansele CFR-ului sunt evaluate ca fiind minimale (4% potrivit cote-pariuri.ro). Asta nu schimbă însă deloc miza: orice gol marcat în primele minute poate răsturna dinamica jocului.

Se joacă pe nerv, pe tranziții și pe luciditate în zonele decisive. Pentru Braga – CFR, cheia va sta în apărarea spațiilor și în procentajul la fazele fixe, la Drita – FCSB, presiunea publicului și gestionarea primului sfert de oră pot dicta ritmul, în timp ce la Spartak – U Craiova, se prevede o partidă ceva mai închisă.

SC Braga vs CFR Cluj

Braga a ieșit din Gruia cu un 2-1 care cântărește greu, iar returul de pe Estadio Municipal se prefațează ca fiind unul extrem de dificil pentru echipa lui Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului a contestat vehement arbitrajul din tur, având o replică care a devenit titlu de articol: „Nu am mai văzut așa ceva… Totul a fost pro Braga”.

Pe de altă parte, președintele Cristi Balaj încearcă să țină vie flacăra: „Ne jucăm șansa și nu ne predăm!”, în contextul unui adversar mai odihnit doar pe hârtie, de vreme ce Carlos Vicens a remarcat că pauza CFR-ului din weekend le-ar putea da clujenilor un mic avantaj de prospețime.

Returul are loc joi, 14 august, ora 21:30 (RO), și este anunțat la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 în România. Cotele indică un dezechilibru major: Braga 1.04 să se califice, iar CFR aproximativ 11.50.

KF Drita vs FCSB

FCSB a câștigat cu 3-2 la București după ce a fost condusă cu 0-2, iar Elias Charalambous a numit partida „un meci ciudat”, subliniind că „nimic nu e decis” și că în Kosovo „va trebui să începem de la zero”.

Mesajul tehnicianului e dublat de atmosfera așteptată la Pristina, unde antrenorul lui Drita, Zekirija Ramadani, a anunțat mobilizare totală: „Sunt sigur că suporterii noștri vor veni în număr mare… orice e posibil în retur.”

Meciul se joacă joi, 14 august, de la ora 21:00 (RO). Important pentru fani: returul NU se vede la TV în România, ci doar online pe VOYO (drepturi de difuzare ale Pro TV pentru streaming). Cota de calificare a FCSB rămâne foarte mică, 1.17, semn că bookmakerii îi văd ca mari favoriți pe roș-albaștrii, după remontada din tur.

FC Spartak Trnava vs Universitatea Craiova

Oltenii au făcut un tur aproape perfect, 3-0 pe „Ion Oblemenco”, iar Mirel Rădoi a temperează entuziasmul: „După rezultat, am putea spune că suntem calificați, dar am face cea mai mare greșeală… pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos.”

Returul se joacă pe City Arena, Stadion Antona Malatinskeho, joi, 14 august. Ora de start este 21:30 (RO). În privința televiziunii, programările pentru difuzarea returului în România nu sunt încă bătute în cuie. Cota pentru calificare a celor de la U Craiova este simbolică, de doar 1.03, fapt ce arată că următorul meci al oltenilor ar trebui să fie o simplă formalitate.