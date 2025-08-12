marți, 12 august 2025
type here...
Sport

Europa, actul doi! Ce urmează pentru CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova

Deșteptarea

Echipele din SuperLiga României își continuă drumul către grupele cupelor europene. CFR Cluj intră cu handicap după 1-2 în Gruia și are nevoie de un meci aproape fără greșeală la Braga. FCSB trebuie să nu piardă, după ce a obținut un 3-2 muncit cu Drita. Universitatea Craiova pornește dintr-o poziție cât se poate de confortabilă, după ce s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Spartak Trnava, însă accentul cade pe evitarea capcanei relaxării.

La nivel de probabilități, tabloul este destul de tranșant: casele de pariuri văd FCSB și Universitatea Craiova ca fiind practic cu un pas în play-off, în timp ce șansele CFR-ului sunt evaluate ca fiind minimale (4% potrivit cote-pariuri.ro). Asta nu schimbă însă deloc miza: orice gol marcat în primele minute poate răsturna dinamica jocului.

Se joacă pe nerv, pe tranziții și pe luciditate în zonele decisive. Pentru Braga – CFR, cheia va sta în apărarea spațiilor și în procentajul la fazele fixe, la Drita – FCSB, presiunea publicului și gestionarea primului sfert de oră pot dicta ritmul, în timp ce la Spartak – U Craiova, se prevede o partidă ceva mai închisă.

SC Braga vs CFR Cluj

Braga a ieșit din Gruia cu un 2-1 care cântărește greu, iar returul de pe Estadio Municipal se prefațează ca fiind unul extrem de dificil pentru echipa lui Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului a contestat vehement arbitrajul din tur, având o replică care a devenit titlu de articol: „Nu am mai văzut așa ceva… Totul a fost pro Braga”.

Pe de altă parte, președintele Cristi Balaj încearcă să țină vie flacăra: „Ne jucăm șansa și nu ne predăm!”, în contextul unui adversar mai odihnit doar pe hârtie, de vreme ce Carlos Vicens a remarcat că pauza CFR-ului din weekend le-ar putea da clujenilor un mic avantaj de prospețime.

Returul are loc joi, 14 august, ora 21:30 (RO), și este anunțat la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 în România. Cotele indică un dezechilibru major: Braga 1.04 să se califice, iar CFR aproximativ 11.50.

KF Drita vs FCSB

FCSB a câștigat cu 3-2 la București după ce a fost condusă cu 0-2, iar Elias Charalambous a numit partida „un meci ciudat”, subliniind că „nimic nu e decis” și că în Kosovo „va trebui să începem de la zero”.

Mesajul tehnicianului e dublat de atmosfera așteptată la Pristina, unde antrenorul lui Drita, Zekirija Ramadani, a anunțat mobilizare totală: „Sunt sigur că suporterii noștri vor veni în număr mare… orice e posibil în retur.”

Meciul se joacă joi, 14 august, de la ora 21:00 (RO). Important pentru fani: returul NU se vede la TV în România, ci doar online pe VOYO (drepturi de difuzare ale Pro TV pentru streaming). Cota de calificare a FCSB rămâne foarte mică, 1.17, semn că bookmakerii îi văd ca mari favoriți pe roș-albaștrii, după remontada din tur.

FC Spartak Trnava vs Universitatea Craiova

Oltenii au făcut un tur aproape perfect, 3-0 pe „Ion Oblemenco”, iar Mirel Rădoi a temperează entuziasmul: „După rezultat, am putea spune că suntem calificați, dar am face cea mai mare greșeală… pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos.”

Returul se joacă pe City Arena, Stadion Antona Malatinskeho, joi, 14 august. Ora de start este 21:30 (RO). În privința televiziunii, programările pentru difuzarea returului în România nu sunt încă bătute în cuie. Cota pentru calificare a celor de la U Craiova este simbolică, de doar 1.03, fapt ce arată că următorul meci al oltenilor ar trebui să fie o simplă formalitate.

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.