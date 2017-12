Vineri, 22 decembrie, la ora 10.00, a fost desfășurare de forțe militare în incinta Cimitirului Central din municipiul Bacău, cu prilejul comemorării eroilor Revoluției române din anul 1989. Militarii s-au pregătit pe de o parte pentru ceremonialul militar, iar de cealaltă parte, familiile eroilor băcăuani care au murit la Revoluție pregăteau cu mâinile tremurânde și cu sufletele sfâșiate de durere cele necesare pomenirii fiilor uciși în urmă cu 28 de ani. La eveniment au participat autoritățile locale, șefi de instituții publice, revoluționari și oameni de rând. Slujba de pomenire s-a ținut la monumentul ridicat în cinstea eroilor Revoluției, acolo unde, flacăra veșnică ne amintește de sacrificiul suprem al celor care au murit pentru libertatea noastră. 1 of 22 Întregul ceremonial s-a desfășurat în tăcere, cu respectul cuvenit. După slujba de pomenire, prefectul Maricica Coșa, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, viceprimarul Constantin Scripăț, comandanții unităților militare din garnizoana Bacău, revoluționarii și alte persoane publice au depus coroane de flori în memoria eroilor Revoluției din decembrie 1989. Așa cum spuneam, întreaga activitate s-a desfășurat în interiorul cimitirului Central, drept pentru care, traficul nu a mai fost oprit pe Calea Mărășești. 1 of 15 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.