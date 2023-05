Erasmus+ la „Vrănceanu”

Elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, alături de profesorii lor coordonatori (Cristina Andrei, Gabriel Andrei și Monica Resmeriță) și de partenerii din Macedonia de Nord, Polonia și Turcia, au participat în perioada 15-19 mai la activitățile proiectului Erasmus+ ”Model European Union’’. Mobilitatea s-a desfășurat în Mersin, Turcia și a avut ca subiect principal schimbările climatice și consecințele lor.

Programul a cuprins dezbateri pe modelul celor de la Națiunile Unite, legate de pozițiile diferitelor țări fată de schimbările climatice și de soluțiile propuse, dar și workshopuri ca acele de la un institut de cercetări geologice, biologice și climatice unde participanții au descoperit specii aflate în primejdie, efectele schimbărilor temperaturii în lacuri, mări și oceane și au înțeles cât de interconectate sunt toate mediile de viață de pe planetă.

De asemenea, dezbaterile s-au încheiat cu o rezoluție votată în unanimitate. Poate unele dintre cele mai importante rezultate ale acestei întâlniri au fost schimbul cultural, cunoașterea din interior a diferitelor națiuni, relațiile și prieteniile care s-au format, amintirile de neuitat.

Câteva impresii de la participanți:

„Experienta desfășurată în Mersin, Turcia în perioada 15-19 mai a fost pentru mine o oportunitate mult așteptată de a îmi pune în practică competențele lingvistice și de a putea colabora și forma noi prietenii cu participanții acestui proiect. A fost un schimb de experiente plăcut pe care il consider benefic tuturor și care va rămâne în inimile noastre, alături de oamenii buni și primitori care ne-au asistat la tot pasul și au avut grija sa ne simțim ca acasă.’’

Teodor Jicu

„Pentru mine, această mobilitate a însemnat descoperirea unor oameni extraordinari, gazdele din Turcia și partenerii din celelalte țări și mi-a confirmat încă o dată că oamenii au aceleași dorințe, aceleași nevoi și aceeași dragoste față de semenii lor indiferent de poporul din care fac parte. Pe lângă lucrurile noi pe care le-am învățat, mi s-a confirmat că neînțelegerile și stările de conflict nu pornesc de la oamenii obișnuiți. Am rămas cu noi prietenii și amintiri pe viață.’’

Cristina Andrei

„Experiența din Turcia a fost una pe care nu o voi uita. Clipele petrecute atât alături de colegi dar și cadrele didactice, au facut acest proiect unul special. Familia care m-a găzduit a purtat un rol esențial in această deplasare, iar zilele precedente petrecute lângă aceștia au avut un final emoționant, nu doar pentru mine, cât și pentru gazdele mele. Pot spune cu ușurință că am format niște prietenii care vor dura o veșnicie si că am făcut promisiunea de a ne întâlni la următoarea ocazie care ne iese in cale.”

Rareș Palăr