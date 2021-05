Cred că este imposibil ca atunci când faci o plimbare prin centru, prin Piața Tricolorului, să nu observi Brioșa Mov. Mulți au fost curioși și au intrat, alții au preferat să observe de la distanță. Ce e Brioșa Mov? Unii i-ar spune sec, cofetărie. Alții poate ar folosi alt termen. Eu pot să vă spun că e un loc… fermecător de dulce. Iar povestea Brioșa Mov e pe bune de…poveste. Așa că astăzi, înainte de toate, o cunoaștem pe creatoarea acestui brand băcăuan, Iulia Movilă, care prin pasiunea ei a ajuns la sufletul a sute de oameni. Dulciurile ei i-au vrăjit pe băcăuani, iar de puțin timp și pe ieșeni.

La începutul întâlnirii, când am rugat-o pe Iulia Movilă să ne spună istoricul Brioșa Mov, am aflat și alte lucruri cel puțin interesante. În primul rând, Iulia are o familie frumoasă. Ea, soțul ei și fiul lor, Matei, de 13 ani. Este absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, a fost șefa promoției 2000, a fost olimpică națională și internațională la limba latină și absoventă a Facultății de Litere din Iași. Așa că, de meserie, Iulia este traducătoare de limba spaniolă și latină, lucru pe care l-a făcut aproape 10 ani. „La un moment dat, treaba asta, cu traducerile, nu mă mai satisfăcea sufletește. Erau cărți tehnice, manuale, certificate și niciodată nu aveai un feedback de la clienți. Și parcă nu-mi era apreciată munca”, a povestit Iulia Movilă care a mărturisit că partea cu „prăjituritul” era ca o evadare pentru ea, un hobby pe care îl testa pe familie.

Dulciurile ei au ajuns și la niște prietene. Acestea i-au sugerat să deschidă un cont pe rețelele de socializare în care să-și promoveze rețetele, lucru nu prea agreat de Iulia care considera această cale o pierdere de timp. La un moment dat a acceptat provocarea și s-a dovedit un lucru bun, descoperind foarte mulți oameni interesați de acest gen de produse din ingrediente naturale și preparate ca acasă. „Când am văzut că este o nișă, o oportunitate, că piața cere astfel de produse, am zis că hai să riscăm și să ne deschidem un laborator”, își amintește Iulia, lucru care se întâmpla în 2017. Așa că a ținut o „ședință de familie” și apoi, zis și făcut. La început a fost un mini-laborator. Cu el a început povestea Brioșa Mov.

Ce s-a întâmplat mai departe și ce va urma, ne-a spus tot Iulia Movilă într-un interviu pentru cititorii noștri.

-Unde a fost primul laborator Brioșa Mov?

-Pe str. Logofăt Tăutu, iar din spațiul inițial ne-am mutat într-un spațiu de alături care era mai mare. Eram doar eu și cu încă o persoană. Așa am început. Făceam brioșe, nu foarte multe alte produse… și tot acolo le și comercializam.

-Nu a fost greu la început?

-Ba da. A fost foarte dificil. În primul rând munceam foarte mult. Pe rupte. Stăteam de dimineață până seara făcând de toate: aprovizionare, relaționare cu clienții, producție în sine, spălat vase și pe jos, de toate, de toate. Atunci a fost și momentul când am renunțat la traduceri.

-Ați avut vreun moment de teamă?

-Tot timpul mi-e teamă. Când fac o mișcare nouă mi-e teamă pentru că nu ai nicio garanție în viață. Dar, citisem undeva că atunci când ți-e teamă trebuie să acționezi, că doar așa poți să treci peste ea și trebuie să acționezi ca și cum nu ai avea nicio șansă să eșuezi. Trebuie să fii pozitiv și să ai încredere în ceea ce faci.

-Brioșa Mov! De unde vine acest nume?

-E un joc de cuvinte. Mov vine de la Movilă, de la numele meu de familie. Apoi ne-am jucat cu sigla, logo-ul, culorile…. Iar brioșa a fost printre primele produse făcute, testate și care au fost foarte apreciate.

-Anul trecut ați deschis locația de lângă Casa de Cultură.

-Da, în 2020. Am deschis locația din centru chiar după ce s-a terminat starea de urgență. Am văzut spațiul acesta, care mi s-a părut ideal pentru dulciurile noastre. Am momente când merg foarte mult pe instinct.

-A fost cam riscant să deschideți într-o perioadă dificilă.

-A fost foarte riscant și toată lumea îmi spunea să nu fac mișcarea asta. Multe se închideau în perioada aceea. Numai că eu am preferat să gândesc pe termen lung. Cât poate să dureze această pandemie? Spațiul este ideal pentru nevoile mele. Am profitat de starea de urgență când era totul închis și am renovat locația. De fapt, soțul meu a renovat-o pentru că nu prea era lume disponibilă pentru astfel de lucrări. Așa că am deschis pe 15 mai, când s-a terminat lockdown-ul, și a fost un real succes.

-Care a fost reacția de atunci și care, în general, este feedback-ul oamenilor vizavi de Brioșa Mov?

-Întotdeauna cerem feedback. De la client mi s-a părut esențial să pornim. De la ce vrea el și dacă ceva nu este ok să ne comunice, ca să putem rectifica pe viitor. Nu suntem perfecți, dar încercăm… Gusturile nu se discută.

-Firește. Dar atunci când lucrați de serie?

-Nu prea lucrăm de serie. Mai ales torturile, le facem cel puțin 90% pe comandă. Fiind produse naturale, nu rezistă mai mult de trei zile. Și nu riscăm. Cât privește produsele de la raft, există cerere zilnică, vin copii, oameni mari, cu încredere că produsele sunt bune… Dar sunt situații, cum ar fi de sărbători, când rămânem fără marfă. Se vinde tot…

-Practic, cum sunt produsele de la Brioșa Mov?

-În primul rând, nu știu dacă toată lumea știe de noi. Avem nișa noastră. Iar produsele, știu că nu sunt pentru toată lumea. Prețurile sunt un pic mai ridicate decât media pieței, pentru că ingredientele folosite sunt o bună parte care justifică acest preț. Dar este în spate și o manoperă întreagă. Să faci un produs fără niciun premix, să-l faci cap coadă…sunt oameni care trebuie plătiți. Promovare, locație, chirie, toate acestea duc la un cost justificat.

-Puteți să ne spuneți despre produsele Brioșa Mov și unde se pot comanda?

-Comenzile se pot face ori la laboratorul de pe Logofăt Tăutu, ori la locația din centru, telefonic la 0728021449 și pe site – www.briosamov.ro, dar și pe conturile noastre de pe site-urile de socializare. Ca produse, acum avem cam 30-40 de sortimente de prăjituri și brioșe și zeci de sortimente de torturi. Încercăm de fiecare dată să plecăm de la ce își dorește clientul. Adică avem sortimentele noastre prestabilite, dar nu sunt bătute în cuie. Dacă cineva vrea o combinație specială, o facem cu drag.

-Ați pomenit de oamenii care trebuie plătiți. Câți angajați sunt la Brioșa Mov?

-Acum, că ne-am mai extins, suntem 11.

-V-ați extins de curând și la Iași.

-Așa este. Am deschis aici în Bacău și am văzut că merge bine. Normal era să ne gândim să creștem. Niciodată nu mi-am dorit să rămânem magazin de cartier, deși și asta este ok pentru cine își propune așa ceva. Dar nu pentru mine. Ar fi fabulos ca Brioșa Mov să ajungă la nivel național ceea ce tare mi-ar plăcea. Am cochetat cu mai multe spații din Bacău, dar am hotărât că e suficient laboratorul de pe Logofăt Tăutu și locația din centru. Suntem foarte prezenți în mediul online și comunicăm cu clienții pe site-urile de socializare. Am mers apoi prin împrejurimi. Prima dată am mers la Roman, am văzut diverse locații, dar nu am avut același feeling ca aici, în Bacău. Într-o discuție cu prietenii, într-o seară, m-au întrebat de ce nu aleg Iașiul, pentru că e o piață mai mare și rafinată. Așa că am luat legătura cu cei de la Palas, care mi se pare cel mai important loc din Iași. Întâmplarea face că aveau un spațiu disponibil în zona de food-court după care am avut o serie de negocieri care au durat câteva luni și…s-a concretizat în urmă cu aproape două săptămâni.

-La Iași este punct de desfacere?

-Da. Producție este toată aici, în Bacău, și așa cred că este esențial. E destul de dificil. Săptămâna trecută am făcut drumuri zilnice la Iași. Avem mașini frigorifice, avem tot ce trebuie. În 2019 am accesat un program de finațare, un Start-up Nation, în urma căruia am achiziționat o mașină frigorifică și am reechipat complet tot laboratorul cu echipamente profesionale.

-Intenționați să duceți Brioșa Mov și pe alte meleaguri?

-Categoric. Dar nu acum. M-am și gândit, dar o iau încet. Nu vreau să divulg dinainte. Și nu va fi anul acesta. Trebuie să punem totul la punct. Când va fi, veți afla primii.