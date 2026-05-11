Elevii din Bacău intră în „linia întâi” a salvatorilor: concursuri de pompieri și protecție civilă în luna mai

Cu emoții, adrenalină și mult spirit de echipă, sute de elevi din județul Bacău se pregătesc, în această lună, să intre în „linia întâi” a competițiilor dedicate situațiilor de urgență și protecției civile. Dincolo de clasamente și medalii, concursurile organizate în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență reprezintă, pentru mulți dintre participanți, primul contact real cu disciplina, responsabilitatea și reacția în fața pericolului.

Pe 12 mai, Athletic Park din municipiul Bacău se va transforma într-un adevărat poligon de pregătire pentru concursul „Prietenii pompierilor”. Zeci de elevi cu vârste între 11 și 15 ani vor concura în probe inspirate din intervențiile reale ale salvatorilor. Furtunuri întinse în grabă, obstacole depășite contra cronometru și exerciții de coordonare vor testa nu doar condiția fizică a copiilor, ci și capacitatea lor de a lucra în echipă.

În spatele fiecărei probe se află însă o lecție practică. „Pista de îndemânare peste obstacole” îi obligă pe participanți să reacționeze rapid și precis, în timp ce „Ștafeta de 400 de metri cu obstacole” pune accent pe coordonare și rezistență. Elevii trebuie să recunoască echipamente utilizate în intervențiile pompierilor și să execute noduri specifice activității operative, într-un exercițiu care îmbină jocul cu pregătirea pentru situații reale.

Profesorii și organizatorii spun că interesul elevilor pentru astfel de competiții crește de la an la an. Pentru mulți copii, participarea înseamnă mai mult decât o experiență sportivă: este o ocazie de a învăța cum să reacționeze în momente-limită și de a descoperi importanța solidarității și a disciplinei.

Seria competițiilor va continua la Onești, unde Stadionul Municipal va găzdui etapele județene ale concursului de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața”. Pe 19 mai vor intra în concurs elevii de gimnaziu, iar pe 20 mai cei de liceu. Atmosfera va fi una diferită, mai apropiată de exercițiile de salvare și intervenție.

Participanții vor avea de trecut prin probe care simulează situații de risc: transportul unui accidentat pe targă și deplasarea cu mască de protecție printr-un traseu cu obstacole, într-un spațiu considerat contaminat. Exercițiile sunt concepute pentru a dezvolta reacția rapidă, coordonarea și capacitatea de a lua decizii sub presiune.

În competiție nu contează doar viteza, ci și precizia și modul în care echipele respectă procedurile. Echipajele câștigătoare vor reprezenta județul Bacău la etapa națională, unde se vor confrunta cu cele mai bine pregătite echipe din țară.

Dincolo de caracterul competitiv, aceste activități transmit un mesaj important: pregătirea pentru situații de urgență începe încă din școală. Într-o perioadă în care fenomenele extreme, incendiile sau accidentele fac parte tot mai des din realitate, astfel de concursuri îi ajută pe elevi să înțeleagă că salvarea unei vieți poate depinde de câteva secunde, de calm și de capacitatea de a acționa corect.