„Din suflet, pentru suflet", aceasta este deviza elevilor și profesorilor de la Școala Gimnazială „Miron Costin" Bacău, care vor să aducă în preajma sărbătorii Crăciunului speranță și zâmbete în sufletele copiilor și bătrânilor fără posibilități materiale din comuna Măgirești. În acest sens, elevii s-au mobilizat și au strâns hăinuțe, jucării și rechizite, dar și alimente pentru persoanele defavorizate. „Acțiunea face parte din proiectul «Din suflet, pentru suflet», derulat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară și este la a doua ediție. Pe lângă Școala Gimnazială «Miron Costin» și Consiliul Local Măgirești, din proiect mai fac parte Colegiul Național Pedagogic «Ștefan cel Mare» Bacău și Consiliul Local Vultureni. Preșcolarii și elevii de la «Miron Costin» au strâns daruri pentru Măgirești, iar cei de la Pedagogic pentru Vultureni", a declarat inițiatorul proiectului, prof. dr. Liliana Adochiței, director adjunct la Școala Gimnazială „Miron Costin" Bacău. Ieri, microbuzele școlare ale primăriilor din Măgirești și Vultureni s-au dovedit neîncăpătoare pentru pachetele dăruite în cadrul proiectului, urmând ca autoritățile locale din cele două comune să le împartă familiilor nevoiașe. Aceasta nu este singura acțiune caritabilă a elevilor de la „Miron Costin". Tot ieri, în cadrul școlii a avut loc un târg de Crăciun, unde elevii au expus felicitări și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă. Banii strânși în cadrul activității vor fi donați bibliotecii școlii pentru achiziționarea de cărți.

